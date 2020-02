Belen Rodriguez vince ancora. L’inquadratura ‘la mette a nudo’

La straordinaria Belen Rodriguez non smette mai di sorprendere e quasi ogni giorno manda in visibilio i suoi fan con degli scatti da sogno che infiammano il web e i social network. Soltanto qualche ora fa ha rischiato di far sentir male molti utenti con un’immagine di lei a tratti mistica. Impossibile non apprezzarla in tutto il suo splendore. La mamma di Santiago è come sempre in una forma smagliante, impossibile trovarle un difetto nel suo corpo impeccabile, invidiato da tutte le donne.

Il suo sguardo rivolto verso l’obiettivo rende l’atmosfera ancora più intrigante, nonostante il suo volto sembri essere ricoperto di tristezza. Questo contrasto tra il suo stratosferico fisico ed il suo viso cupo hanno aumentato la sensualità della foto. Il look scelto dalla modella argentina ha poi fatto tutto il resto, visto che si è potuto ammirare soprattutto una parte del suo corpo. E le migliaia di ammiratori l’hanno riempita di mi piace e complimenti. Belen ha quindi colpito ancora. (Continua dopo la foto)

















La Rodriguez indossa infatti un costume di colore viola che non è assolutamente in grado di frenare il suo incredibile décolleté. Il seno sembra quindi possa venir fuori da un momento all’altro. Si tratta anche di una sponsorizzazione della sua marca di bikini, la cui proprietà è condivida con la sorella Cecilia. Belen si trova quindi a mare e, come detto prima, il suo sguardo ed in particolare i suoi occhi hanno permesso al post di essere ancora più sexy. Ora, vediamo i fan cosa le hanno scritto. (Continua dopo la foto)























Oltre 200 mila i like collezionati dalla sua foto. E gli utenti hanno commentato: “Una divinità”, “Meravigliosa”, “Sei spettacolare!”, “Sei la più bella del mondo”, “La perfezione”. Altri ancora: “Che gnocca”, “Mamma mia”, “Vabbè…ti amo”, “Ma di cosa vogliamo parlare? Lo splendore”, “Pazzesca”, “Bello il costume e splendida tu”, “Mi è sembrato di vedere una sirena di nome Belen”, “La numero uno in circolazione, sei grandiosa”. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram ME FUI• #newcollection online @mefuireal Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 10 Feb 2020 alle ore 5:25 PST

Classe 1984, Belen l’anno scorso è stata conduttrice de ‘La notte della Taranta’ e del ‘Festival di Castrocaro’ nonché giurata di ‘Sanremo Young’. Nel 2018 è stata invece co-conduttrice di ‘Balalaika – Dalla Russia col pallone’, mentre l’anno prima era stata inviata di ‘Selfie – Le cose cambiano’. Da un punto di vista sentimentale, la showgirl è tornata assieme a De Martino nel 2019, dopo essersi lasciata quattro anni prima.

