La showgirl Francesca Cipriani non è mai banale e molto spesso è protagonista di scatti quasi a luci rosse su Instagram. Il suo corpo stratosferico è messo in primo piano dall’ex vincitrice de ‘La pupa e il secchione’. E l’attuale supporto di Paolo Ruffini nel reality di quest’anno ha infiammato la rete anche nelle scorse ore con un altro incredibile post. Più di un milione i follower che quotidianamente aspettano un suo cenno per complimentarsi con lei e soprattutto per le sue forme.

L’ultima sua immagine è stata scattata negli Stati Uniti d’America, in una spiaggia di Miami. Lì sta trascorrendo delle vacanze da sogno ed ha voluto augurare un buon weekend a tutti gli utenti con un’istantanea da infarto. La Cipriani si è infatti presentata in costume ed inevitabilmente si sono potute apprezzare le sue curve mozzafiato. E soprattutto una parte del suo corpo decisamente ‘esagerata’. Impossibile distogliere lo sguardo da quell’interessante dettaglio. (Continua dopo la foto)

















Dal suo bikini maculato sembra che il suo esplosivo décolleté debba deflagrare da un momento all’altro. E probabilmente è ciò che spererebbero molti suoi instancabili ammiratori. Ma non è da trascurare nemmeno il suo spettacolare lato B, che si può intravedere in tutta la sua bellezza. E tanti utenti hanno fantasticato non poco dinanzi a questa visione celestiale. Quasi 30 mila i like ottenuti e centinaia i commenti dei fan. Andiamo a vedere quali sono stati i più rappresentativi. (Continua dopo la foto)























Ecco cosa hanno commentato i follower: “Bellissima”, “Sexy”, “Troppo bella Francesca”, “Beata te che sei al caldo…”, “Semplicemente fantastica e stupenda”, “Bellissima, acqua e sapone va meglio”. Altri hanno aggiunto: “Sei una dea”, “Francesca, sei una donna meravigliosa”, “Sei favolosa, la gente ti critica solo per invidia”, “Una bellezza unica”, “Ci stai facendo soffrire…Sei troppo bona”, “Ci arrendiamo”. (Continua dopo la foto)

In una puntata de ‘La pupa e il secchione e viceversa’ la Cipriani si era resa protagonista di un episodio davvero clamoroso. Nella camera dei concorrenti De Benedetti e Carlotta aveva infatti deciso di saltare sopra il loro letto, ma dopo un paio di rimbalzi lo stesso si era sfondato. “Oddio, ma l’ho rotto!”, aveva esclamato. Gli utenti adesso non vedono l’ora che possa proporre l’ennesima foto ‘bollente’ per ammirarla in tutto il suo splendore.

