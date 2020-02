Leonardo Di Caprio presenta la nuova fidanzata: prima uscita ufficiale e occhi puntati sulla bellissima Camilla

La notizia corre veloce in rete: al Dolby Theatre di Los Angeles, l’attore Leonardo DiCaprio e la fidanzata hanno percorso il red carpet da ‘single’. Ma in sala si sono seduti uno al lato dell’altra. Si tratta del loro debutto da coppia in un’occasione più che ufficiale. Fino a questo momento solo a Gisele Bundchen era stato concesso tanto. Un’occasione imperdibile, dunque, che le telecamere non potevano perdersi. Per la consegna degli Oscar 2020, Leonardo DiCaprio appare così: sorridente, disinvolto e in dolce compagnia. Non si era mai visto prima, posto che Leonardo si era presentato alle numerose cerimonie di premiazione accompagnato da uno dei genitori o in totale solitudine.

Nella storia delle premiazioni o delle occasioni mondane che hanno visto molto spesso la presenza del noto attore Leonardo DiCaprio, sicuramente i più appassionati ricorderanno un evento in particolare. Trattasi dell’ anno 2005, quando sul red carpet degli Oscar Leo aveva voluto accanto a sé Gisele Bundchen. Una storia da cui l’attore uscì pesantemente ‘bruciato’, che evidentemente ha pesato sul giocoforza della sua sicurezza, tanto da non farlo più apparire in pubblico in dolce compagnia. La modella ha avuto una relazione con l’attore dal 2000 al 2005 ed è spettato proprio a lei ‘spezzare’ il cuore di Leo: “Non volevo più intorpidire me stesa con il fumo, i drink, il troppo lavoro, ho cominciato a essere più consapevole delle cose che prima non volevo vedere. Ero l’unica a voler guardare nel profondo della mia anima mentre lui continuava a rimanere se stesso? Alla fine, sfortunatamente, la risposta è stata sì”. (Continua dopo le foto).































Nonostante il forte ‘scossone’ lanciato dalla modella, Leo non ne ha voluto sapere più nulla di lei. DiCaprio, che vanta ancora il titolo di scapolo più ambito di Hollywood, ha iniziato a collezionare una sfilza di bellissime fidanzate: tutte bionde, giovani e modelle: Toni Garrn, Kelly Rohrbach, Bar Rafaeli a Nina Agdal. Poi lei, Camilla Morrone, con cui sembra ‘tirare dritto’. Effettivamente la loro relazione sembra basarsi su un sentimento più forte e consapevole e vederli seduti uno accanto all’altra durante una cerimonia ufficiale stracolma di paparazzi la dice molto lunga. Non accade spesso di aver visto Camilla al fianco di Leo, ma per gli Oscar, forse era bene fare un’eccezione, posto che i due stanno insieme da tre anni circa, ovvero dalla fine del 2017. Come poterlo tenere ancora nascosto? Impossibile. (Continua dopo la foto e il post).









The look Camila Morrone gave Leonardo DiCaprio during Brad Pitt’s shoutout – love! #Oscars pic.twitter.com/36nn22EbSd — Kylie Erica Mar (@KylieEricaMar) February 10, 2020

Eppure qualcosa sembra ugualmente sfuggire alla logica. Infatti la coppia non ha sfilato insieme sul red carpet, apparendo più vicina solo in platea. Che motivo ha spinto l’attore a evitare la sfilata sul red carpet in dolce compagnia? Probabilmente Leo vive ancora nel terrore che anche Camilla possa, prima o poi, lasciarlo, motivo che spinge DiCaprio a non voler lasciare troppe tracce di loro due insieme in giro per il mondo. Rimane il fatto che le varie inquadrature di ABC non si sono fatte sfuggire nulla. Camilla è molto giovane, ma questa differenza d’età non sembra preoccuparla: “Ci sono così tante relazioni a Hollywood in cui i protagonisti hanno grandi differenze d’età. Penso solo che chiunque dovrebbe essere in grado di uscire con chi vuole”. Camilla ha risposto così durante un’intervista al Los Angeles Times. In fondo Camilla ha solo 22 anni ed è una bellissima modella. Di cosa dovrebbe preoccuparsi l’ambizioso Leo? (Continua dopo le foto).

Probabilmente sarei curiosa anch’ io di questo. Sono fiduciosa, però, che prima o poi diventerà sempre meno un argomento di conversazione”. Ne parlano anche tra di loro, ma al momento non sembra rappresentare un problema. D’altronde i due sono stati paparazzati per la prima volta insieme nel gennaio 2018, ad Aspen, in Colorado. Da allora DiCaprio e Morrone hanno proseguito indisturbati nella loro storia d’amore, segnata dalla prudenza per la loro privacy, aspetto che sembra essere stato rispettato anche dai paparazzi di turno. Ma quella degli Oscar 2020 non poteva che rappresentare un momento imperdibile, anche perchè chissà se accadranno altre occasioni simili. Molto dipenderà anche da loro, anche se “non è una relazione casuale”.

