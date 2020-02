La showgirl Pamela Prati sembra finalmente aver ritrovato un po’ di serenità, dopo un 2019 da dimenticare. Infatti è stato per lei uno degli anni peggiori della sua vita, soprattutto a causa del finto matrimonio con lo pseudo fidanzato Mark Caltagirone, che invece non esisteva. La donna nonostante la sua età non più giovanile ha ancora un fisico molto interessante, invidiato da moltissime ragazze. E nelle scorse ore ha scatenato la fantasia dei fan con alcuni scatti provocanti.

Pamela si è immortalata mentre è intenta a farsi una doccia. Certo, stiamo parlando più che altro di un intrigante ‘vedo non vedo’, ma è bastato questo per mandare in tilt i follower. L’attrice si è ripresa più precisamente di spalle ed in poco tempo è riuscita a collezionare molti like. Da sottolineare anche la presenza di alcuni commenti dei follower, che l’hanno riempita di complimenti. Vediamo cosa si può intravedere nella foto. (Continua dopo la foto)

















Gli utenti hanno avuto la possibilità di ammirare la sua schiena nuda. Nell’immagine lei sta provvedendo a lavarsi e chi è più attento può anche scorgere il suo meraviglioso lato B. Ecco cosa le hanno scritto gli ammiratori: “Il bianco e il nero accendono i colori della fantasia, buona vita”, “Ciao Pamela, assolutamente splendida, un bacio”, “Sotto la doccia…”, “Sei spettacolare Pamela”, “Ti avevo detto delle fossette…lo fai apposta!”. (Continua dopo la foto)























Recentemente, sulla sua storia con Caltagirone era intervenuta l’amica Valeria Marini: “Pamela ha sbagliato! Lei è caduta in una cosa più grande di lei, ma è una persona buona con le sue fragilità. Quando è andata ospite a Verissimo, avrebbe dovuto cogliere l’occasione per scusarsi e confessare di aver sbagliato. Questa storia l’ha travolta e secondo me ha danneggiato la sua carriera. Spero che riesca a superare questa situazione”. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram details Un post condiviso da (@pamelaprati) in data: 7 Feb 2020 alle ore 6:54 PST

La showgirl si è scagliata in passato contro Barbara D’Urso: “Mai fatta alcuna serata utilizzando il logo. Sì, è vero che hanno fatto per una mia partecipazione una locandina, di recente, che riportava un generico logo Live. Ma io non l’ho autorizzata e dopo averla vista ho chiuso qualunque rapporto lavorativo con la struttura. Per me è offensivo essere associata ad un programma che sfrutta le persone e le situazioni, che non fa le dovute verifiche e che, anche a verifiche fatte, dà delle cose la visione più economicamente utilitaristica per loro, seppur falsa”.

Georgina Rodriguez non lo ha detto a nessuno. Si scopre solo ora: “Cosa ha fatto col cachet di Sanremo”