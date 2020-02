Belen Rodriguez, lo scatto ‘in libertà’ scalda il cuore dei fan. E gli occhi

La fantastica showgirl argentina Belen Rodriguez non ha bisogno di presentazioni. Oltre ad essere una bravissima conduttrice, è una donna di una bellezza infinita. E molto spesso manda in tilt i suoi fan con scatti da capogiro. Le foto postate in particolar modo sul suo profilo Instagram sono cariche di sensualità e a volte sono quasi da censura. Ed alcune ore fa ha nuovamente reso bollente il web con un’istantanea da urlo.

Il post ci fionda in estate, visto che lei si trova a mare. Passeggia in acqua e tiene tra le sue braccia una tavola da surf pronta all’utilizzo. Ma ovviamente i follower non hanno posto la loro attenzione su questo, bensì sul suo fisico da paura. Le forme impeccabili della dolce metà di Stefano De Martino sono state le autentiche protagoniste. Ed inevitabilmente gli utenti si sono divertiti a riempirla di like e di complimenti. (Continua dopo la foto)

















Nell’immagine si può infatti notare un corpo praticamente perfetto. Impossibile trovare un difetto alla Rodriguez, che sfodera inoltre un décolleté incredibile. Il suo prosperoso seno lo si può ammirare chiaramente così come le sue lunghe e bellissime gambe. Gli occhi chiusi rendono l’atmosfera ancora più accattivante. Tornando nuovamente ai suoi instancabili ammiratori, andiamo a vedere nel dettaglio come hanno reagito. (Continua dopo la foto)























Oltre 205 mila i mi piace lasciati sotto il suo post. Questi invece i commenti più significativi: “Non è giusto, sei troppo bella”, “La bellezza”, “Vorrei essere quella tavola da surf”, “Incantevole, bellissima, spettacolare. Non ci sono parole, grazie di esistere”, “Dea ogni giorno di più”, “Sei unica”. Altri ancora: “Indiscussa”, “Una voglia strana di surf…”, “La perfezione”, “I tuoi costumi sono davvero bellissimi”. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Buen dia con ME FUI @mefuireal siamo online Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 7 Feb 2020 alle ore 4:49 PST

Qualche giorno fa Belen e Stefano De Martino hanno dovuto fare i conti con una brutta notizia sotto l’aspetto legale. Rischiano infatti di dover difendersi dalla pesante accusa di rapina aggravata per un episodio accaduto diversi anni fa quando era in vacanza a Ponza. La presunta vittima era stata un paparazzo, che li aveva immortalati di nascosto mentre erano intenti a prendere il sole su una barca. Belen e Stefano hanno sempre negato ogni addebito respingendo con forza la versione dei fatti del fotografo. I due sperano ovviamente di essere prosciolti da ogni accusa.

