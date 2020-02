Cristiano Ronaldo non è salito sul palco di Sanremo 2020 ma ha sicuramente catalizzato l’attenzione. Tanti speravano di vedere il campione al Festival ma fino all’ultimo non era dato sapere se CR7 avrebbe fatto il tifo per la sua Georgina Rodriguez, co-conduttrice della terza serata, da casa o dalla prima fila. Beh, era proprio lì, tra il figlio di Amadeus, Josè Alberto, e un uomo che ovviamente ha subito acceso la curiosità dei fan vista la sua complicità col calciatore juventino e i diversi video realizzati quando Georgina era sul palco.

Mistero svelato: alla sinistra di Ronaldo era seduto Miguel Paixao, ex calciatore e storico amico intimo del bomber che lo ha seguito praticamente durante tutta la carriera. Diverse, infatti, le foto con CR7 pubblicate sul suo profilo Instagram. Tornando a Cristiano Ronaldo, è stato inquadrato dalle telecamere così tante volte che il pubblico social l'ha fatto notare su Twitter.

















Insomma, Cristiano ha quasi rubato la scena alla sua incantevole compagna. Ma finito il Festival è praticamente sparito. Figuratevi: tutti pronti a strappargli un commento, due parole su Sanremo o sulla sua compagna ma niente. Come volatilizzato. Per forza: Cristiano Ronaldo ha organizzato un piano geniale per sfuggire a fotografi e giornalisti. Quale? Ha prenotando un intero ristorante (pagandolo) ma alla fine non si è presentato. A rivelare il retroscena sulla" fuga da Sanremo" del calciatore è stato il sito Calciomercato.com che ha ricostruito tutte le sue "mosse".















L'unica certezza era che il giorno successivo si sarebbe allenato a Torino, si legge sul sito, ma per il resto buio totale. "Mi squilla il telefono, Whatsapp: 'CR7 dovrebbe essere qui dentro'. Boom. Beccato. Pensavamo. Ristorante 'Paolo e Barbara' di Sanremo", ha raccontato il giornalista di Calciomercato. Dopo la 'soffiata' tutti si sono fiondati sul posto ma la sorpresa è stata amarissima: di CR7 nessuna traccia. E soprattutto era già lontano.











Come detto, CR7 aveva prenotato solo per depistare tutti. Poi al giornalista arriva un’altra soffiata: “Cristiano è a Bordighera, al Grand Hotel del Mare”. E dopo una chiamata per verificare, è venuto fuori il piano geniale di Cristiano, già lontano da Sanremo con la sua Georgina: “Una chiamata per verificare: tutto vero. Cristiano aveva prenotato un intero ristorante a Sanremo lasciandolo vuoto per depistare i giornalisti, e lui se n’è andato indisturbato a 12 km di distanza”, ha aggiunto il giornalista.

