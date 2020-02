Sanremo, la sua è stata una serata magica, tra balli e gag. Ma com’è Georgina Rodriguez senza trucco?

Anche la terza serata del Festival di Sanremo è stata pazzesca, quella delle cover. Come sappiamo tutti, il direttore artistico e presentatore Amadeus, a differenza delle stagioni precedenti, ha deciso di non avere delle vallette fisse al suo fianco ma di scegliere dieci co-conduttrici. Tra loro c’è anche Georgina Rodriguez, meglio conosciuta come la fidanzata di Cristiano Ronaldo. Siamo abituati a vederla splendida e glamour sul palco e sui social ma la verità è che anche lei è una donna “normale”, che passa le giornate senza trucco a prendersi cura dei figli.

Ieri sera però ha fatto spettacolo con Amadeus e sola. Per chi non lo sapesse, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono stati avvistati per la prima volta insieme nel 2016 a Disneyland Paris, anche se si sarebbero conosciuti poco prima a un party di Dolce&Gabbana. Tra i due è stato subito colpo di fulmine, tanto che il calciatore ha portato la modella in famiglia fin dai primi giorni, facendole conoscere il suo primo figlio Cristiano Ronaldo Jr. Nel 2017 sono diventati genitori dei gemelli Eva e Mateo, nati da madre surrogata, e poco dopo hanno annunciato la nascita di Alana Martina, nata naturalmente sempre nel 2017 dalla modella. Continua a leggere dopo la foto e il video)

















Tranne il primogenito del calciatore, che oggi ha 9 anni, gli altri piccoli di casa hanno tutti 2 anni e sono delle vere e proprie “pesti”. Georgina passa molto tempo con loro, non perdendo occasione per giocarci, portarli in bici e farli addormentare nel lettone. Insomma, la Rodriguez è una donna “comune” e, al di là delle apparizioni sui red carpet internazionali, qualsiasi mamma si può ritrovare in lei. Continua a leggere dopo la foto e il video)























Siamo sempre stati abituati a vedere Georgina Rodriguez curatissima e glamour sui red carpet e i palcoscenici più ambiti ed è inevitabile rimanere impressionati dalle sue foto senza trucco in versione mamma. La fidanzata di Cristiano Ronaldo è sempre stata abituata ai riflettori: se da piccola ha studiato a lungo danza, una volta raggiunta la maggiore età ha cominciato a girare il mondo come indossatrice, arrivando anche a lavorare come commessa nella boutique di Prada a Madrid. Continua a leggere dopo la foto e il video)



Oggi continua a essere bellissima e in splendida forma, nonostante abbia affrontato una gravidanza, e incanta tutti con le sue curve procaci e il suo stile sexy. Spazia tra maxi scollature, tubini aderenti, leggings, mini shorts e capi che mettono in risalto la silhouette impeccabile. Quella sua simpatia, quel suo accento intrigantemente spagnolo, quel tango e quello sguardo verso la platea, verso il suo Cristiano. Una grande interprete dei nostri giorni, brava Georgina, ci sei piaciuta.

