Elisabetta Gregoraci, via il reggiseno. Tutto in vista, la foto fa boom

Ancora una volta ha colpito nel segno. Parliamo della conduttrice televisiva e showgirl Elisabetta Gregoraci, che ha dato vita su Instagram ad un post molto interessante. Un boom di sensualità della donna, che tra due giorni raggiungerà un traguardo davvero importante. L’8 febbraio festeggerà infatti il suo 40° compleanno, anche se in molti non ci credono ancora visto che Eli sembra essere senza età e più in forma che mai.

L’ultimo scatto postato nelle scorse ore ha confermato quando detto finora. Il suo fisico è da far invidia anche alle ventenni. In questo caso gli instancabili fan non hanno non potuto notare un dettaglio decisamente ‘hot’, che ha infiammato la rete. Tutta ‘colpa’ di ciò che ha indossato, che le ha scoperto una delle parti più belle del suo corpo. I follower sono rimasti a bocca spalancata e le hanno regalato una marea di messaggi positivi. (Continua dopo la foto)

















La Gregoraci ha iniziato il suo countdown per il suo compleanno ed ha condiviso con i suoi ammiratori una foto di lei con un copricostume che lascia aperto un particolare intrigante. La presentatrice tv non ha infatti indossato il reggiseno del bikini entusiasmando tutti. Si può intravedere il suo stratosferico ed esplosivo décolleté. Una visione meravigliosa, quasi mistica. Il sogno proibito di milioni di italiani ha steso gli utenti. (Continua dopo la foto)























Nella didascalia che ha accompagnato il suo post, ha scritto: “Ogni sorriso ti rende ogni giorno più giovane…-2”. I suoi innumerevoli fan le hanno donato oltre 17 mila like. Questi i commenti più rappresentativi: “Sei uno spettacolo”, “Fi…a, si può dire?”, “Ma a 40 anni ci vuoi far uscire pazzi?”, “Sei una miscela esplosiva!”, “Che sorriso radiosa, sei stupenda”, “Riconoscerei il tuo sorriso e la tua bellezza in mezzo a milioni di persone”. (Continua dopo la foto)

Altri ancora hanno postato: “Inutile dire che sei stupenda, la vita è bella e dai positività”, “Io ribadisco che questa donna è sempre più bella”, “Elisabetta, mi piacerebbe molto conoscerti per ammirare da vicino la tua bellezza, in questa foto sei bellissima”. A proposito di vita privata, nei giorni scorsi la Gregoraci e l’ex marito Flavio Briatore sono stati visti nuovamente insieme a Milano, mentre erano intenti a godersi una bella passeggiata. Chissà se tra i due non scoccherà la scintilla che permetterà loro di legarsi sentimentalmente.

