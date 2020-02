Antonella Mosetti provoca ancora: costume troppo piccolo, il corpo esplode fuori

La showgirl Antonella Mosetti riesce praticamente sempre a catturare l’attenzione di tutti i suoi fan. In che modo? Postando molto spesso, diciamo quasi a cadenza giornaliera, immagini di sé decisamente ‘bollenti’ e sensuali. Ed ovviamente può permetterselo, visto che ha a disposizione un fisico da urlo e delle curve davvero mozzafiato. Anche nelle scorse ore ha osato ed ha avuto ancora una volta un seguito notevole, con numerosissimi mi piace e commenti dei fan entusiastici.

La donna, che ha iniziato la sua carriera a ‘Non è la Rai’, l’abbiamo vista in televisione anche nel recente passato grazie alle sue ospitate nei programmi televisivi di Barbara D’Urso. Ma tornando alle sue foto, sul suo profilo Instagram ufficiale ha voluto deliziare i suoi ammiratori con uno scatto ‘hot’ che ha rischiato seriamente di far sentir male molti utenti. Ciò che ha proposto sul noto social network ha lasciato tutti a bocca aperta. (Continua dopo la foto)

















Antonella si è immortalata infatti in costume e quest’ultimo era veramente molto minuscolo. Quindi il suo esplosivo décolleté ha avuto moltissima difficoltà a non uscir fuori e si può intravedere infatti una parte di esso. Il suo sguardo sexy rivolto verso l’obiettivo ha fatto il resto. Da non trascurare anche le sue fantastiche labbra ed un fisico nel complesso impeccabile. Ma andiamo a vedere in che modo hanno reagito i follower. (Continua dopo la foto)























Lo scatto ha collezionato oltre 5.200 like ed una marea di messaggi. Lei nella didascalia ha scritto: “Attraversa l’inferno a testa alta. Il diavolo ti deve ammirare”. Ed i fan hanno risposto così: “Mamma mia che spettacolo questa donna”, “Bellissima”, “Certo, una bellezza come te non passa mai inosservata”, “Marò, ti escono quasi le te…e di fuori”, “Il diavolo si inchina”, “Mi fai impazzire”, “Sei l’invidia delle donne, sei troppo top”. (Continua dopo la foto)

Altri ancora hanno aggiunto: “Sei esagerata amore”, “Una gnocca!”, “All’inferno col giubbotto”, “Pazzesca”. Anche se non manca qualche critica: “Ad una certa però bisognerebbe cominciare a rivestirsi, 20 anni sono passati”. In una recente intervista aveva rivelato di non essere fidanzata: “Sono felicemente single da più di tre anni, non pretendo di trovare l’uomo della mia vita, forse l’avevo già trovato ma l’ho lasciato. Lui si è accontentato…e quindi ora sto bene da sola. Questo è un grande problema perché ora devo trovare qualcosa che va al di là della mia serenità quotidiana e non è facile. Vedremo”.

