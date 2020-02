Georgina Rodriguez protagonista a Sanremo 2020. Succederà nella terza serata del Festival di Amadeus. Giovedì 6 febbraio la modella argentina e compagna di Cristiano Ronaldo affiancherà il conduttore e direttore artistico sul palco dell’Ariston. Dopo tanti rumor sul suo forfait, la settimana scorsa Georgina è stata fotografata fuori dal teatro e confermato così la sua presenza.

"Sono una persona nota, ma quello che desidero veramente è mostrarmi per quella che sono", ha raccontato a Grazia sulla sua partecipazione al Festival. In tanti, ovviamente, pensano che ci sarà anche CR7 giovedì sera a Sanremo, quando si esibiranno tutti e 24 i cantanti in gara. Il campione ora in forza alla Juventus potrebbe raggiungere la città dei fiori dopo l'allenamento giornaliero e chissà, magari lo vedremo seduto tra le prime file per sostenere la sua fidanzata e assistere alla serata.

















Ma prima di sbarcare al Festival, la bella Georgina ha festeggiato il compleanno del suo Cristiano. Ha spento 35 candeline e la sua compagna l'ha sorpreso, come raccontato nei video e le immagini pubblicate sul suo profilo Instagram. Festa a sorpresa e mega regalo: il video social mostra lo stupore di Ronaldo accolto da familiari e amici in un noto ristorante nel centro di Torino.















All'arrivo di CR7 al locale, il gruppo è comparso all'improvviso dall'altro lato della strada, intonando il classico "Tanti auguri a te" e lanciando in aria coriandoli. Ronaldo, visibilmente sorpreso, ha prima baciato Georgina e poi abbracciato tutti gli ospiti. Ha organizzato tutto proprio la Rodriguez, che fuori dal locale ha fatto trovare al campione anche il suo dono: una macchina parcheggiata con un enorme fiocco rosso sopra.











Georgina Rodriguez ha postato il video della serata su Instagram, con un post e tante Storie. Nella didascalia ha scritto: “Auguri all’uomo della mia vita”. A casa, invece, Georgina e i figli gli avevano fatto trovare un mazzo di rose bianche con un messaggio: “Per mille anni ancora al tuo fianco. Ti amiamo papà”. Ma adesso, dopo i festeggiamenti per i 35 anni del fuoriclasse, occhi puntati sulla modella a Sanremo 2020.

