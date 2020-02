Fino a poche settimane fa teneva banco sui giornali di cronaca rosa la presunta crisi tra Tina Cipollari e il compagno, Vincenzo Ferrara. Si vociferava che tra la vamp di Uominie Donne e il ristoratore fiorentino ci fosse qualche lite di troppo e qualcuno aveva addirittura ipotizzato che si fossero lasciati. Poi, per la prima volta, ha rotto il silenzio Ferrara.

In un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù, il fidanzato di Tina ha smentito ogni voce e chiarito che i loro problemi erano da ricondurre solamente alla distanza visto che lei vive a Roma con i figli: “Ma quale crisi, io e Tina siamo sempre innamorati. Stiamo bene insieme. L’unico problema è la distanza: durante la settimana Tina è fissa a Roma per registrare le puntate di Uomini e Donne mentre io sono sempre al lavoro nel mio ristorante. Riesce a raggiungermi solo nel fine settimana”. (Continua dopo la foto)

















Tina Cipollari, invece, non aveva nemmeno replicato a quelle brutte voci. Ma era bastata l’intervista di Vincenzo Ferrara e la foto in cui la coppia è parsa più felice e innamorata che mai a Firenze a fare chiarezza. Ma attenzione, colpo di scena: ora i due sarebbero pronti a giurarsi amore eterno. Lo scoop arriva dal settimanale Nuovo: il direttore, Riccardo Signoretti, ha dato un’anteprima sul suo profilo Instagram. (Continua dopo la foto)















“Tina verso le nozze col suo Enzo. Amici della vamp assicurano a Nuovo che i preparativi sono già in corso. Nel ristorante di lui, a Firenze, Tina può dare l’annuncio ai figli. Tutte le novità su Nuovo in edicola”, scrive su Instagram Signoretti pubblicando anche la foto della cena di famiglia in cui l’opinionista e il compagno avrebbero dato l’annuncio ai figli di lei. (Continua dopo foto e post)











Dai diretti interessati ancora alcuna conferma (o smentita) ma il rumor delle nozze – le seconde per Tina – era nell’aria mesi fa. “Sono reduce da un matrimonio durato tredici anni e, prima di rimettermi nella stessa situazione, vorrei pensarci bene”, aveva confidato l’opinionista di UeD quando le voci erano diventate incontrollabili. Forse ci ha riflettuto: il lieto evento dovrebbe arrivare a breve e, secondo alcune indiscrezioni, i festeggiamenti saranno celebrati in primavera anche se la data esatta delle nozze è ancora un mistero.

