Alena Seredova, ‘Chi’ lancia la bomba sul terzo figlio: “Ora lo sappiamo”. Il gesto è inequivocabile

“Noi. Tu. Quando l’amore regala la vita. Per sempre”. Con questa dolcissima dedica Alena Seredova, 41 anni, aveva annunciato ai suoi follower l’arrivo del terzo figlio. L’ex moglie di Gianluigi Buffon, oggi compagna dell’imprenditore Alessandro Nasi, dopo David Lee e Louis Thomas, avuti da Gigi Buffon, è nuovamente pronta per diventare mamma. (Continua a leggere dopo la foto)

















L’annuncio su Instagram, dove aveva postato uno scatto del pancino era stato sommerso da cuori, auguri e like. “Noi. Tu. Quando l’amore regala la vita. Per sempre”, aveva scritto la modella a corredo della foto. Se per Alena Seredova arriva il terzo figlio, per Alessandro Nasi si tratta del primogenito. Il manager – cugino di Lapo Elkann – non è mai stato sposato e non ha mai avuto figli. (Continua a leggere dopo la foto)















Alessandro Nasi è nato nel 1974 a Torino, ma è cresciuto nel cuore degli Stati Uniti, New York. Alessandro Nasi ha conosciuto Alena Seredova sugli spalti di uno stadio: a unirli la passione per il calcio e la Juventus. Dopo il dolce annuncio social, il settimanale Chi pubblica, nel numero in edicola da mercoledì 5 febbraio, le immagini della Seredova con il pancione. Mentre passeggia a Roma con una sua amica va a fare shopping in un grande store di abbigliamento low cost. (Continua a leggere dopo la foto)









E qui il settimanale diretto da Alfonso Signorini lancia la bomba sul sesso del bambino in arrivo. Alena Seredova è stata beccata mentre guardava capi da bambina. Dopo due bambini (avuti dal portiere Gianluigi Buffon) per l’ex modella arriva un atteso fiocco rosa.

