Lei è amata dal pubblico da casa per essere la bellissima ‘Bona Sorte’ del programma ‘Avanti un altro’ di Paolo Bonolis. Ma la sexy showgirl e modella italiana è molto seguita anche sul suo social network Instagram, dove delizia tutti i suoi fan con scatti molto ‘bollenti’. Lì ha la bellezza di oltre 860 mila follower, che aspettano con ansia ogni suo post. E nelle ultime ore ha infiammato nuovamente il web con un’immagine molto ‘hot’.

La ragazza ha voluto rievocare la sua esperienza di Mykonos, in Grecia, e quello che ha proposto ha lasciato a bocca spalancata tutti gli utenti. Il suo corpo mozzafiato ed il suo fantastico sorriso hanno reso l’atmosfera ancora più interessante, ma è stato in particolare un dettaglio che ha catturato del tutto l’attenzione. Francesca è più accattivante che mai ed inevitabilmente sono giunti mi piace e numerosissimi commenti. (Continua dopo la foto)

















Infatti, nello scatto lei è seduta al bordo di una piscina ed è in bikini. Si può notare con chiarezza il suo incredibile décolleté esplosivo, pronto a deflagrare da un momento all’altro. Le sue curve sono impeccabili e mettono in evidenza un corpo invidiato da molte donne. Nella didascalia ha scritto: “Il sorriso dura un istante solo…il ricordo di quella giornata invece può durare una vita intera”. Ma andiamo a vedere quali sono state le reazioni dei follower. (Continua dopo la foto)























Oltre 48 mila i like ottenuti dalla ‘Bona Sorte’ della trasmissione di Canale 5. Questi i commenti più significativi postati dai fan: “Troppo bona!”, “Spero che il tuo sorriso non tramonti mai, sei simpaticissima e bellissima!”, “Hai un fisico stupendo”, “Che abbondanza”, “Sei davvero bellissima”. Altri ancora: “Favolosamente bella”, “Mi alzo in piedi davanti al cellulare per applaudire la tua immensa bellezza mondiale”, “Una Venere”, “La perfezione”, “Sei stupenda, ti seguo sempre ad Avanti un altro”. (Continua dopo la foto)

Originaria della città di Bergamo, la Brambilla ha 27 anni e da ragazzina è stata fotomodella sulle spiagge di Riccione. Poi ha preso parte a molti concorsi di bellezza ed ha posato per diversi servizi fotografici. Per tre volte è stata coniglietta di Playboy, ma non si è mai denudata del tutto. Ad ‘Avanti un Altro’ ha debuttato nel 2015, quando ha interpretato il ruolo della sorella dell’Alieno. A livello sentimentale, ha fatto notizia la sua storia con il cestista Stefano Laudoni, l’ex partner di Valentina Vignali”.

