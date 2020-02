La showgirl Lory Del Santo ha deciso di rilasciare un’intervista con dettagli interessanti a Giorgio Lauro. Alcuni particolari della sua vita sono praticamente inediti, mai rivelati prima d’ora. Infatti, in passato è stata impegnata con un personaggio davvero incredibile e famoso: George Harrison dei Beatles. In una precedente intervista con Federica Panicucci a ‘Mattino Cinque’, la donna si era invece soffermata sull’ex compagno Eric Clapton.

A proposito di lui aveva detto: “Eric Clapton mi ha tradito con la Campbell, poi ho saputo che non gli piaceva mica tanto”. Dunque, aveva una grande curiosità nei confronti della bellissima Naomi, ma poi invece ne rimase abbastanza deluso una volta incontrata. Ritornando al componente della famosissima band inglese, Lory lo incontrò in Giappone, più precisamente nella città di Hiroshima. L’artista era appunto impegnato con un tour proprio con Eric. (Continua dopo la foto)

















Nel 1991 quella tournée scaturì poi nell’album ‘Live in Japan’. La Del Santo subì in quel periodo la gravissima perdita del figlio Connor, che morì cadendo da un palazzo di New York. Tra lei e Clapton ci furono periodi di profonda crisi, che scaturirono nella breve ed intensa relazione con George. Clapton tradì la donna con l’allora moglie di Harrison, Patty Boyd. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio quali sono state le dichiarazioni della showgirl. (Continua dopo la foto)























Lory ha dichiarato: “Ho avuto una storia con Harrison, è una cosa conclamata, certo, siamo stati insieme per tre giorni. George mi ha cercato e mi ha corteggiata, era lì per un concerto, mentre io stavo cercando di vedere se riuscivo a ritornare con Eric in modo più stabile. Mi ha chiamata al telefono dell’hotel dicendomi: ‘Hello, I’m George’. Io che avrei dovuto fare? Fantastico, generoso, sapeva come conquistare una donna”. (Continua dopo la foto)

La regista ed attrice 61enne ha proseguito affermando: “Ha fatto addirittura chiudere la piscina dell’hotel solo per noi due. Lo abbiamo fatto in acqua solo io e lui, mi ha fatto anche un massaggio ai piedi magnifico. Poi siamo andati nella suite, una cosa pazzesca”, ha concluso Lory Del Santo. Nata a Povegliano Veronese (Verona), nel 2018 è stata protagonista in veste di concorrente al ‘Grande Fratello Vip 3’ e di opinionista a ‘CR4 – La Repubblica delle Donne’. L’anno precedente aveva invece avuto un’esperienza sempre come opinionista a ‘Domenica Live’.

