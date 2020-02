“Al primo posto c’è solo lei”. Alberto Urso, la bomba gossip arriva come un fulmine a ciel sereno

Polistrumentista talentuoso, Alberto Urso è tra i 24 artisti che partecipano alla 70esima edizione de Festival di Sanremo, in onda dal 4 all’8 febbraio. Il giovane messinese dagli occhi azzurri esordirà sul palco del Teatro Ariston con il brano “Il Sole Ad Est”. Dopo un 2019 pieno di grandi soddisfazioni e soprattutto di impegno e dedizione nella musica, Alberto corona un sogno, perché per lui Sanremo è sempre stato qualcosa di grandissimo.

Dopo la vittoria al talent Amici, Alberto ha conquistato il pubblico italiano. Il 10 maggio 2019 ha pubblicato il suo primo album in studio Solo, che è stato certificato disco d’oro e che è rimasto in prima posizione nella classifica FIMI italiana per due settimane consecutive. Dall’album è stato estratto il singolo Accanto a te, pubblicato il 20 maggio. (Continua a leggere dopo la foto)

















A giugno dello stesso anno ha partecipato ai SEAT Music Awards 2019 e a luglio a Battiti Live, pubblicando il 5 luglio il singolo Ti lascio andare. A distanza di pochi mesi dalla vittoria del talent di Canale 5, Alberto torna nuovamente nella scuola insieme a Giordana Angi, ma questa volta nella veste di coach per la prima edizione di ‘’Amici Celebrities’’. (Continua a leggere dopo la foto)















Nel 2020 la chiamata di Amadeus per la settantesima edizione del Festival di Sanremo. Alberto canterà a Sanremo 2020 il brano Il sole ad est, che è dedicato a una donna, sua nonna Rosetta: “Ovunque mi trovi ho un punto di riferimento e quel punto è mia nonna, che è la mia salvezza, la mia casa”, ha detto al settimanale Chi. L’attenzione su Alberto è tanta e la sua vita privata è sempre sotto la lente di ingrandimento. (Continua a leggere dopo la foto)









Secondo Dagospia, che ha lanciato il gossip bomba, è finita la storia tra Alberto e la fidanzata Valentina Vernia, ex ballerina di Amici di Maria De Filippi. “Il cantante ha il cuore libero, è infatti finito l’amore con la ballerina Valentina Vernia che aveva conosciuto proprio nel talent di Canale 5. La musica al primo posto”, si legge sul sito diretto da Roberto D’Agostino.

Gemma Galgani ed Emanuele, succede davanti al pubblico di Uomini e Donne: è delirio