L’attrice e conduttrice televisiva Eva Henger è di una bellezza superlativa. Nonostante ormai non sia più una ragazza, lei continua a mantenere una forma smagliante. Molto spesso sul suo profilo Instagram delizia i suoi fan con scatti ‘bollenti’ che la immortalano in pose decisamente molto intriganti e sensuali. Ed anche qualche ora fa ha voluto infiammare nuovamente la rete con una foto che ha rischiato di far svenire i suoi fan.

Come accade praticamente ogni volta che posta qualcosa, anche stavolta i suoi instancabili ammiratori hanno apprezzato del tutto l’immagine ed hanno deciso di regalare una marea di like e di commenti entusiastici. Il look scelto per questa occasione ha veramente mandato in tilt tutti. Il sogno proibito di milioni di italiani e non solo ha fatto centro ed ha conquistato l’apprezzamento della stragrande maggioranza degli utenti. Vediamo allora come si è presentata. (Continua dopo la foto)

















L’affascinante e sensuale Eva si è mostrata in costume da bagno, mettendo in evidenza un fisico davvero da urlo. I suoi ammiratori non hanno non potuto guardare proprio lì, visto che in questa istantanea si può ammirare in tutta la sua perfezione ed esplosività un lato B invidiato anche dalle ventenni. Il prosperoso seno si intravede leggermente, ma è quella parte del suo impeccabile corpo ad averla fatto da padrona. (Continua dopo la foto)























Il suo post ha collezionato più di 38.700 like. Questi i commenti maggiormente rappresentativi: “Bellissima, complimenti”, “Stupenda”, “Favolosa”, “Stellare”, “Visione stratosferica”, “Ho tanto caldo…”, “Ma che gnocca!”, “Sei più bella del sole”. Altri ancora hanno aggiunto: “Sei la stella più bella che esiste”, “Mamma mia”, “Meravigliosa creatura”, “Sei fantastica”, “Ma che fantastica sirena”, “Mamma mia, sei il mio sogno proibito”. (Continua dopo la foto)

A proposito delle polemiche scaturite per il papà biologico della figlia Mercedesz, nel recente passato la segretaria di Riccardo Schicchi aveva rivelato: “Per noi Riccardo era molto importante, ho accettato di venire perché non voglio che madre e figlia litighino. Quando Riccardo ha deciso di sposarla, sono andati insieme in Ungheria a prendere questa bambina nata da un altro legame. C’erano una ventina di collaboratori che sapevano, lo sapeva il condominio, gli artisti di Schicchi. Ho pubblicato un libro sui miei 10 anni di lavoro con Schicchi e già allora Eva mi chiese di eliminare la parte in cui raccontavo che Mercedesz non era figlia di Riccardo”.

