Matrimonio lampo. Super lampo: a 12 giorni dal ‘sì’, il quinto, Pamela Anderson e il marito sono in crisi. Colpo di scena: l’attrice, icona di Baywatch, ha già annunciato la separazione. Già la notizia delle nozze con Jo Peters, il produttore con cui Pamela aveva avuto un flirt anni e anni prima, aveva colto tutti di sorpresa.

Pamela e Jon erano usciti insieme per la prima volta 30 anni fa e negli ultimi tempi si sono riavvicinati al punto di decidere all’improvviso e dopo solo pochi mesi dal ritorno di fiamma di convolare a nozze davanti a pochi intimi. Lui, magnate del cinema, d’altronde non ha mai negato di essere innamorato pazzo dell’attrice. Poco prima del matrimonio, anche per lui il quinto, si era confidato sulle pagine del magazine The Hollywood Reporter. (Continua dopo la foto)

















“Ci sono ragazze bellissime dappertutto – ha rivelato il produttore al magazine statunitense – Avrei potuto scegliere, ma per 35 anni ho voluto solo Pamela. Lei mi rende selvaggio, in senso buono. Lei mi ispira. La proteggo e la tratto come lei merita di essere trattata”. E poi: “Pamela non ha mai visto il suo pieno potenziale come artista. Deve ancora brillare in modo reale. C’è molto di più in lei di quanto sembri, o non la amerei così tanto”. (Continua dopo la foto)















E così il 20 gennaio scorso Pamela Anderson e Jo Peters si sono giurati amore eterno a Malibu alla presenza dei figli di lei, Brandon e Dylan Lee, delle tre figlie di lui e dell’ex moglie, Christine Forsyth-Peters. Ma ecco che appena 12 giorni dopo pare abbiano deciso di prendersi un periodo di pausa per capire quali siano i loro reali progetti di vita e se questi possono coincidere con i desideri di entrambi. Il matrimonio, che non è stato formalizzato legalmente con un certificato, dunque, sembra sia stato messo in stand by. (Continua dopo la foto)











“Mi sono commossa nel vedere l’accoglienza che ha ricevuto la notizia del matrimonio tra me e Jon – ha detto a riguardo Pamela Anderson sempre a The Hollywood Reporter – Saremmo molto grati per il vostro ulteriore supporto visto che abbiamo deciso di prenderci del tempo per rivalutare ciò che vogliamo dalla vita. La vita è un viaggio e l’amore è un processo. Per questo abbiamo deciso di rimandare la formalizzazione del nostro certificato di matrimonio. Rispettate la nostra privacy, grazie”.

Caterina Balivo, il nuovo look promosso a pieni voti dai fan: “Wow!”