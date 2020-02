Giulia De Lellis, il dettaglio che ‘rovina’ la foto hot: per molti è impossibile non notarlo

La famosissima e bellissima influencer Giulia De Lellis è tornata a rendere ‘hot’ la rete grazie ad un paio di scatti che hanno entusiasmato praticamente tutti. Anche se non sono mancate le solite polemiche da parte presumibilmente di alcuni haters, i quali non hanno gradito particolarmente alcuni dettagli presenti sul suo corpo. L’ex gieffina e corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’ ha stupito ancora mettendo in mostra un fisico da urlo.

In occasione della linea ‘Tezenis’ per San Valentino, Giulia ha voluto condividere con i suoi follower due foto di lei immortalata in intimo. Il suo fisico impeccabile l’ha fatto da padrona, così come il suo generoso décolleté che ha mandato in tilt i suoi ammiratori. Una miriade i like ed i commenti ricevuti dall’influencer che, come detto precedentemente, ha dovuto fare i conti anche con diverse persone che non l’hanno apprezzata appieno. (Continua dopo la foto)

















Se infatti i messaggi di complimenti non sono mancati come sempre, stavolta c’è stato qualcuno che non è rimasto soddisfatto dei suoi tatuaggi. Ecco cosa le hanno scritto: “Di cattivo gusto i tatuaggi, devo dire”, “Perché quei tattoo?”, “Sei una bella ragazza…però quel tatuaggio non si può proprio guardare”. Ma per sua fortuna, gli altri fan si sono schierati dalla sua parte mettendo in evidenza esclusivamente la sua infinita bellezza. (Continua dopo la foto)























Oltre 249 mila i like collezionati dall’autrice del libro di successo ‘Le corna stanno bene su tutti. Ma io stavo meglio senza’. Questi invece i post positivi dei fan: “Amore mio, sei stupenda”, “Bella”, “Sei meravigliosa”, “Unica”, “Quanto sei bella Giulia”, “Sei la più fi…a di tutte”, “Ma sei perfetta”. Altri ancora: “Wow, spettacolare”, “Sei il mio raggio di sole”, “Che fisico”, “Non ci sono parole per descrivere la tua bellezza, hai un corpo favoloso. Complimenti”. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Lovely ❤️ @tezenisofficial #GDL#tezenisvalentine#adv Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103) in data: 3 Feb 2020 alle ore 6:18 PST

Nei giorni scorsi la De Lellis, terrorizzata dal diffondersi del coronavirus, si era presentata sui social indossando una mascherina di protezione: “Comunque ragazzi, non si trovano più di nessun tipo, solo queste leggere. Ma meglio queste di niente…Sono una ipocondriaca del cavolo. Volevo anche i guanti, ma mi sembrava eccessivo. Mi dispiace, ma io sono troppo, davvero troppo ipocondriaca. Capitemi, scusatemi, perdonatemi”. Lo scorso anno l’influencer è stata protagonista su Canale 5 in veste di stylist allo ‘Speciale Uomini e Donne – La scelta’.

Ilary Blasi casual ma di lusso: ecco quanto costano i suoi stivali