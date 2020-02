Andrà in onda lunedì 3 febbraio la nona puntata del Grande Fratello Vip 2020. E già si parla dei colpi di scena cui il pubblico assisterà. Per omaggiare il Festival di Sanremo, che inizia questa settimana, i concorrenti del programma condotto da Alfonso Signorini si misureranno in prove canore. Anche nella puntata di lunedì 3 febbraio, comunque, ci saranno le nomination ma la cosa più interessante è che verranno fatte delle rivelazioni scottanti sugli inquilini della casa più spiata d’Italia.

È proprio la produzione del Grande Fratello Vip a svelare che "saranno rese note scottanti rivelazioni che riguardano proprio gli inquilini". Si tratta di fatti scottanti che riguardano il passato dei coinquilini ma anche il loro presente. Si salvi chi può. Ma c'è dell'altro. Nella puntata del GF Vip di lunedì 3 febbraio entrerà un nuovo vip… Di chi si tratta? Di un personaggio molto particolare che sarà protagonista del momento in cui verranno svelati i segreti dei concorrenti.

















Stiamo parlando dell'attrice Eva Robin's che, appunto, entrerà nella casa nel momento in cui saranno svelati i segreti dei vip. Quindi non sarà un nuovo concorrente ma il fermento è tanto. Anche perché Eva Robin's è un personaggio particolare… A ogni modo, oltre all'ingresso (momentaneo) dell'attrice, ci sarà dell'altro. I concorrenti, in tema con il festival della canzone italiana, si cimenteranno in alcune prove canore.















Da qualche giorno, infatti, i vip stanno studiando brani che hanno fatto la storia della musica italiana. E lunedì 3 febbraio il pubblico potrà vedere cosa hanno imparato. Nel frattempo è aperto il televoto. I nominati dell'ottava puntata sono Barbara Alberti, Michele Cucuzza, Carlotta Maggiorana e Patrick Ray Pugliese. Ma c'è una buona notizia per i vip: chi otterrà il minor numero di preferenze non uscirà.









E che gli succederà? Il meno votato andrà al televoto con i nominati della nona puntata del reality. Per chi si fosse perso le puntate precedenti, tra le cose più degne di nota c’è l’ingresso nella casa di Serena Enardu che è a tutti gli effetti un concorrente del reality. La decisione della produzione di farla entrare non è piaciuta al pubblico che, qualche tempo fa, con il televoto, aveva scelto che la ex di Pago non entrasse.

