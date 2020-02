“Ma che hai fatto?” Amadeus, la foto mette in allarme in fan. Ridotto così a pochi giorni da Sanremo

Un siparietto simpatico con un retrogusto agrodolce quello a cui tutti hanno assistito. Fiorello intervista Amadeus in seguito a un strano gioco di coincidenze. Si può dire che Amadeus non se la stia passando benissimo e ogni giorno è alle prese con le polemiche più disparate che riguardano il suo ruolo come direttore artistico del Festival della musica italiana più atteso di tutto l’anno. Manca davvero poco e i problemi continuano a susseguirsi. Una beffa del destino o pure coincidenze? Tira aria di ‘malocchio’.

“Siamo qui con il conduttore Amedeo Sebastiani, in arte Amadeus”. Così Fiorello lancia l’incipit della sua intervista video al conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo. Ma cosa sarà successo questa volta ad Amedeo Sebastiani? Il destino non sembra remare a suo favore da un bel po’. “Com’è andata questa notte?”, chiede lo showman. “Tutto bene a parte questo piccolo orzaiolo”, replica Amadeus. Il suo occhio è gonfio, e Fiorello getta l’assist: “Secondo lei qualcuno gliela sta tirando?”. Il dialogo tra i due si gioca tra l’ironia e l’amarezza. (Continua dopo le foto).































Amadeus risponde, con un sottile sarcasmo: “No, non ne vedo il motivo. Non lo vedo anche perché ho l’orzaiolo”, ma Fiorello, con le sue risapute doti da ‘animatore’, continua a provocare con ironia il collega dall’occhio tumefatto: “Vuoi sapere chi sono? Se vuoi ti faccio i nomi. Tanti te la stanno tirando”. Amadeus non può fare altro che sorridere e mettere l’amico nelle condizioni di seguire il siparietto e portarlo a termine con una buona dose di ironia: “Non ho mai visto una persona tanto serena.”. E aggiunge. (Continua dopo la foto e il post).









Visualizza questo post su Instagram Il conduttore sta bene! Un post condiviso da Rosario Fiorello (@rosario_fiorello) in data: 1 Feb 2020 alle ore 2:31 PST

“Io al posto suo starei ricoverato da qualche parte”. Amadeus rimane impassibile e Fiorello rincara: “Cosa ti fa stare tanto sereno?”, Amedeo risponde con il sorriso sincero: “La tua presenza”. Poi il riferimento a Baglioni da parte di Fiorello: “A quest’ora Baglioni era lì a provare il suo repertorio, perché cominciava a provare alle sei del mattino e lo provava fino alla sera. Tu che repertorio hai? Che provi?”. Amadeus segue divertito l’intervista e risponde ancora. (Continua dopo le foto).

“Io niente, sto qui a tavola con te. Però non raccontiamo tutto quello che faremo”. Fiorello inizia a defilarsi: “Io ti sto vicino ma non è detto che io faccia qualcosa, diciamolo!”. E prosegue: “Quando è la prima conferenza stampa? Cosa diremo?”. E Amadeus gioca: “Io vado con la mascherina così non parlo. Meno parlo, meglio è”. “Sarà una conferenza bellissima. Posso venire? Voglio mettermi vicino a te, dietro di te. Appena tu stai per dire qualcosa di…, io ti infilo qualcosa”. Conclude così Fiorello, tra le risate divertite del direttore.

