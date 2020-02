L’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ nonché modella ed attrice, Elisabetta Canalis, mette spesso in mostra sul suo profilo Instagram il suo meraviglioso fisico. In questi giorni si sta godendo del tutto delle spettacolari vacanze in Giappone, precisamente nella capitale Tokyo, e poco fa ha infiammato per l’ennesima volta la rete con uno scatto destinato a far discutere a lungo. La donna ha rischiato di far svenire tutti i suoi innumerevoli fan.

La Canalis, famosa anche per aver recitato nella serie televisiva ‘Carabinieri’ e a ‘Love Bugs’, è felicemente sposata dal 2014 con il marito Brian Perri, un italo-americano che di lavoro fa il chirurgo. Da lui ha avuto anche una figlia, chiamata Skyler Eva. Lei e la sua famiglia vivono ormai stabilmente negli Stati Uniti, a Los Angeles. Ma, tornando alla foto, ciò che ha mostrato l’affascinante Elisabetta ha stupito veramente tutti. (Continua dopo la foto)

















La Canalis, seguita sul popolare social da oltre 2 milioni di follower, si è presentata di spalle ma in una versione super ‘bollente’. Lei è infatti completamente nuda e si trova davanti ad una finestra, intenta ad ammirare il meraviglioso paesaggio giapponese. Nell’istantanea, apprezzata ovviamente al 100%, si può intravedere il suo fantastico seno, mentre il lato B è tenuto nascosto in un ‘vedo non vedo’ che ha fatto fantasticare i suoi ammiratori. (Continua dopo la foto)























Il suo post ha collezionato più di 43 mila like ed una marea di commenti. Ecco i messaggi più significativi: “Sei bella”, “Pazza da morire”, “Questa è cattiveria…”, “Mi viene un infarto…”, “Pagherei qualsiasi somma per essere lì con te”, “Scatto davvero splendido”, “Eh…tanta roba”. Altri ancora hanno aggiunto: “Mi piacerebbe essere quella vetrata”, “Illegale”, “Tu sei il vero spettacolo”, “Che meraviglia di donna, favolosa”. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Tokyo tonight 💫 Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 1 Feb 2020 alle ore 6:10 PST

La carriera di Elisabetta Canalis è iniziata a ‘Striscia la Notizia’, insieme a Maddalena Corvaglia: le due ballavano insieme sul bancone del tg satirico di Antonio Ricci e sono diventate da subito grandi amiche. E sono rimaste affiatate a lungo. Poi, però, l’incantesimo si è rotto e, per motivi che non sono stati resi noti, le due hanno litigato. E la loro amicizia è finita. Pare che ci siano di mezzo questione lavorative, presumibilmente una palestra che avevano deciso di gestire insieme e che adesso sarebbe stata data in gestione ad un’altra persona.

