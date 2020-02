Di lei non si parla spesso, ma quando accade lo si fa per bene. Ilaria D’Alessio è nata dal matrimonio dell’artista napoletano Gigi con la sua prima moglie, anche lei napoletana, Carmela Barbato. Si iniziò a sentire parlare di Ilaria quando, iniziata la relazione tra il padre e Anna Tatangelo e caduti in crisi, la ragazza non riuscì a trattenere il suo dissenso nei confronti della ‘nuova arrivata’. Ovviamente, polemica a parte che suscitò quel post -poi rimosso-, Anna non rispose mai e tutto venne messo a tacere.

Tolto qualche dissapore inevitabile, il rapporto tra Ilaria e Gigi non ha mai trovato ostacoli e neanche la separazione dalla madre ha fatto sì che papà e figlia perdessero un così bel rapporto. Non mancano, infatti, i social post in cui la ragazza non sia in compagnia del padre. E non mancano neanche i post in cui Ilaria decide di mostrarsi nel pieno della sua bellezza. Non pose qualsiasi, ma le sue: Ilaria sa esattamente di avere un fisico perfetto e non manca occasione per pubblicare la prova di così tanta generosità. (Continua dopo la foto).

















Riappare in perfetta linea, con tacchi rigorosamente a spillo, girata di spalle con indosso dei jeans neri attillatissimi che sottolineano un lato B impeccabile. Il successo è scontato, ma mai per questo dovuto: la figlia di Gigi piace a tutti e non per il cognome che porta. In più di qualche occasione, Ilaria stessa ha voluto sottolineare quanto possa sentirsi in armonia con se stessa. Ad esempio, come didascalia alla foto in abitino nero e succinto, lei stessa scrive: “Adoro questa foto! Abbronzata, sexy e piena di grinta!!😁”. Insomma, la figlia di Gigi sembra volare alto. (Continua dopo la foto e il post).























Visualizza questo post su Instagram Adoro questa foto🤗 Abbronzata, sexy e piena di grinta!!😁💪🏼💃🏻☀️ #buonanottecosì Un post condiviso da Ilaria D’Alessio☀️ (@ilariadalessio1) in data: 28 Gen 2020 alle ore 4:33 PST

I commenti iniziano a non smettere più, come ad esempio: “A quanto pare Gigi non fa solo le canzoni belle…”, “La più bella canzone che tuo padre poteva scrivere!!!! 🔝”. Ma, mentre Ilaria ruba i riflettori a papà Gigi, come procederà la storia tra il napoletano e la bella Tatangelo? Tutti ricorderanno quando, invitata sul palco dello show che ha visto alla conduzione la coppia Incontrada- D’Alessio, Anna stessa abbia lanciato una frecciatina verso Gigi: “poco simpatico”. Con quest’espressione, probabilmente, è riuscita a dire tutto, seppur con il sorriso. (Continua dopo le foto).

Rimane il fatto che Gigi D’Alessio ha dedicato una canzone molto tenera alla figlia Ilaria. Il titolo della canzone porta il suo stesso nome e un momento del testo recita: “Babbo ti presento Gigio il mio fidanzato/ Lui non è quel topo del cartone animato/È un ragazzo dolce e poi di buona famiglia/Lui non lo sapeva ancora ch’ero tua figlia/Mai non credeva che mai/Il suo idolo poi si trovasse a parlare con lui/Dai papà non fare adesso il tipo geloso/Ha il tuo stesso nome e prima o poi me lo sposo/Guardalo negli occhi ha una faccia pulita

Quando mi ha sorriso io mi so innamorata lui bacia bene lo sai/E di notte mi canta così le canzoni che fai”. Con queste parole Gigi omaggia il suo rapporto con Ilaria. Un papà geloso, come non esserlo con una figlia così.

