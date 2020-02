“Mia moglie è disperata”. Francesco Facchinetti, la sua Wilma non l’ha mandata giù

Era il dicembre del 2014 quando Facchinetti ha coronato a nozze con Wilma Helena Faissol. Tutto è accaduto con rito civile a Mariano Comense, quando la coppia aveva già avuto un figlio, Leone. Nel 2016 nasceva anche Lavinia Angelica Catherine. Ma prima di Wilma, Facchinetti è stato il celebre compagno di Alessia Marcuzzi, con cui tra l’altro ha messo alla luce una figlia che porta il nome di Mia. Ma messo il passato alle spalle, adesso Facchinetti non può che essere solo per la sua famiglia.

È risaputo che Wilma sia molto gelosa. Tempo fa la coppia fu vittima di un terribile scherzo de Le Iene e con la complicità di Laura Cremaschi e dello stesso Facchinetti, Wilma venne portata a perdere le staffe, al punto da pensare di aggredire fisicamente la modella e influencer, che aveva anche solo ‘osato’ chiedere un selfie al marito, ovviamente prestandosi al gioco. E adesso? La bella rasiliana avrà calmato il temperamento? Anche solo la scelta presa da Facchinetti per il trapianto di capelli, ad esempio, non sembra essere stata presa bene da Wilma. (Continua dopo le foto).































Certo è che il carattere di Facchinetti non è molto facile da domare, quindi la solidarietà da parte di molte donne va proprio a Wilma. Di recente, il giudice più estroso de Il Cantante Mascherato, condotto da Milly Carlucci su Rai Uno, ha rilasciato un’intervista al settimanale Diva e Donna, in cui dichiara lui stesso che non è per nulla facile vivere insieme a lui e tenere a bada quel suo bel caratterino: “È disperata per come mi vesto e per i capelli. Però come darle torto, visto che combino sempre qualche disastro? Qualche anno fa ho incendiato il giardino con i fuori d’artificio a Capodanno, mentre recentemente, nonostante le innumerevoli e ripetute raccomandazioni di mia moglie, mi sono quasi spaccato la schiena con lo snowboard“. (Continua dopo la foto e il post).









I litigi tra Facchietti e Wilma sono ormai all’ordine del giorno. Anche perchè è proprio Wilma Faissol a dedicarsi alla famiglia e alla moda, nonostante una laurea in Odontoiatria, quindi vedere Francesco sempre troppo concentrato su di sé, alla lunga, potrebbe risultare pesante. Ad esempio Wilma non accetta che il suo amato Francesco Facchinetti dedichi troppo tempo alla sua vita virtuale: “Deve capire che non è il Presidente degli Stati Uniti, né deve salvare vite: non muore nessuno se per qualche ora lui non è connesso. Lo scorso Capodanno, dalle Maldive, ho scritto ai suoi collaboratori, chiedendogli di non cercarlo neanche se fosse arrivata l’apocalisse”. (Continua dopo le foto).

E Wilma aggiunge: “Come reagisco se al mare o in piscina il mio partner si fa distrarre dallo smartphone? Questo è un problema su cui io e Francesco litighiamo spesso! Gli dico che può rispondere ai messaggi di lavoro al massimo in tre momenti del giorni, ma lui proprio non ci riesce, così sono costretta a nascondergli il telefono, come se fosse un bambino”. Quindi sarebbe il caso di rivedere un po’ di atteggiamenti e, prima di pensare al trapianto di capelli, Facchinetti dovrà pensare prima a come modificare il suo modo di pensare, almeno su alcune cose.

Anna Tedesco di Uomini e Donne mai così ‘presa’: chi è il cavaliere (più giovane) che l’ha stregata