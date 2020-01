Da un punto di vista sentimentale, l’ex protagonista del Trono Over ‘Uomini e Donne’, Giorgio Manetti, sta vivendo momenti davvero molto interessanti in compagnia della fidanzata Caterina. I due hanno deciso di andare a convivere, quindi dando vita ad un passo veramente importante. Parlando della partner, ha rivelato al settimanale ‘Nuovo’: “Lei è una mia ex fidanzata. Abbiamo avuto una storia dal 2007 al 2009, poi ci siamo incontrati di nuovo verso la fine della mia ultima stagione a UeD”.

Ed ha aggiunto: “Dopo quasi dieci anni che non ci vedevamo, ho ritrovato una donna meravigliosa, pulita dentro e fuori proprio come ricordavo, abbiamo ritrovato la stessa passione, la stessa intensità di un tempo e devo dire che accanto a lei sto davvero bene”. Oltre a parlare di un grave problema occorso ad un componente fondamentale della sua esistenza, si è soffermato anche su Gemma Galgani. (Continua dopo la foto)

















“I miei sette mesi con lei sono stati all’insegna della coerenza e della fedeltà. Quello che è successo dopo mi ha profondamente sorpreso proprio perché non ho nulla di cui sentirmi in colpa. Mi ha accusato di non averla amata. Lei è una donna intelligente, ma dopo che sei stata dieci anni in una trasmissione, come fai a dire al pubblico che stai ancora cercando. L’amore? L’amore non te lo porta nessuno. Le direi: ama prima te stessa!”, ha dichiarato Giorgio. (Continua dopo la foto)























L’ex cavaliere ha poi toccato un argomento molto doloroso. Prima di Natale il suo adorato cane ha rischiato di morire: “Poverino, ha mangiato per caso un po’ di veleno per topi ai primi di dicembre…Per fortuna me ne sono accorto subito, se no sarebbe stato un grave problema”. Inevitabile il trasporto dal veterinario, il quale ha deciso di somministrare all’animale a quattro zampe della vitamina K. Ed ora le sue condizioni sembrano buone. (Continua dopo la foto)

“Ora è fuori pericolo anche se sto aspettando gli esami del sangue per sicurezza”, ha concluso Manetti. Che può quindi tirare un sospiro di sollievo dopo essersi spaventato non poco. Classe 1956, lavora come manager ed è curatore di una rubrica sull’amore per il giornale ‘Mio’. Nel 2017 ha anche pubblicato un libro autobiografico, dal titolo ‘Il gabbiano e le sue principesse’. L’esperienza al programma condotto da Maria De Filippi ha avuto la sua conclusione circa due anni fa, nel 2018.

Ida Platano, il messaggio fa ‘tremare’ i fan. E la voce su Riccardo Guarnieri circola veloce