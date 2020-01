GF Vip, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sono sempre più vicini, il padre di lui, Massimo Ciavarro, si sbilancia e lo “spiffera” a tutti

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia dimostrano di avere un interesse reciproco. Oltre alle voci, il pubblico ha avuto anche un chiaro segnale di viva attrazione tra i due. Non rimane che comprendere se la storia possa avere un futuro anche fuori dalla casa del Grande Fratello Vip, o se si tratta di una fiamma destinata a spegnersi una volta usciti e pronti ad affrontare la vita di tutti i giorni. E poi, i genitori su alcune ‘questioni di cuore’ riescono a vederci sicuramente più lontano. Parla il padre di Paolo.

"Non è il tipo da avventura di una sera, ma da storia d'amore. Posso affermare che non si avvicinerà a Paola Di Benedetto perché è fidanzata. Forse al momento Clizia Incorvaia potrebbe piacergli. Massimo, papà di Paolo Ciavarro, sembra essere molto convinto su quel che trapela dagli atteggiamenti del figlio. Paolo non sembra essere un ragazzo molto propenso alle avventure e, a quanto pare, un corteggiamento da parte sua diventa un segnale importante per i sentimenti che prova. Clizia Incorvaia, ex moglie di Francesco Sarcina, sembra rispondere al profilo di donna fatta per Paolo.































Massimo, ex marito di Eleonora Giorgi e papà di Paolo Ciavarro, è stato intervistato dal settimanale Chi e ha colto la palla al balzo per spiegare al pubblico chi è Paolo e cosa effettivamente desidera raggiungere nella sua vita. Tra tutti i sogni del figlio, quello di trovare il vero amore si aggiudica il numero uno in classifica. Infatti, uscito di recente da una storia importante, il ragazzo non sembrerebbe essere interessato da dinamiche sentimentali del tutto superficiali. Ma siamo certi che papà Massimo abbia centrato il segno? Non potrebbe accadere esattamente il contrario?









“È entrato da single: dopo una storia che non funzionava ha scelto di interrompere tutto. Le donne? Non è il tipo da avventura di una sera, ma da storia d’amore. Posso affermare che non si avvicinerà a Paola Di Benedetto perché è fidanzata. Forse al momento Clizia Incorvaia potrebbe piacergli. Escludo Rita Rusic perché conosce suo figlio”, le parole di Massimo sono state ferme e ha più volte ribadito che Paolo non avrà mai atteggiamenti incoerenti con ciò che prova. D’altronde Massimo è legato al figlio da sempre e i due hanno trovato il modo di viversi in un rapporto che esula i loro ruoli. (Continua dopo le foto).

“Da bambino voleva giocare a pallone. La Roma lo voleva. Era compagno di squadra dell’attuale capitano dei giallorossi Alessandro Florenzi. Ma al momento del salto in avanti nella Primavera, ha ammesso di non avere il carattere giusto per fare il calciatore e ha scelto di dedicarsi agli studi. Sia io che i dirigenti siamo rimasti scioccati. Adesso vorrebbe fare il conduttore, e io lo promuovo perché studia, parla bene l’inglese, è laureato, ama lo sport ed è disciplinato. Paolo è un piccolo grande uomo”. Anche prima di entrare in casa GF tra i due il dialogo ha fatto comprendere molto: “Ci siamo salutati con un semplice ‘Lasciami le chiavi e spacca tutto’, ma in realtà mi manca da morire e non riesco a staccarmi dalla televisione. Pensavo di essere più forte, di non farmi prendere dalla ‘malattia’ positiva del Grande Fratello Vip e invece non mi muovo più di casa. Mannaggia a Paolino mio”.

