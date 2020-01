“Wow, un modello!”. Luciana Littizzetto, più visto il figlio Jordan? È la sorella a far vedere tutta la sua bellezza

Divertente, autoironica, pungente ed estremamente femminile, Luciana Littizzetto non può che piacere. Spalla di Fabio Fazio al programma Che tempo che fa, Littizzetto può vantare anche alcune collaborazioni come attrice. È questo il caso di Fuoriclasse e Femmine contro maschi, che hanno saputo fare risaltare, ora nella fiction ora nella commedia, le infinite qualità e capacità della comica torinese dalla voce e dallo sguardo inimitabili. Luciana si è ben vista dal mettere la sua vita privata al centro del mirino del gossip, ma si sa che il pettegolezzo prima o poi tocca a tutti.

Sicuramente ha fatto notizia la rottura con lo storico compagno Davide Graziano, musicista, ex batterista del gruppo Africa unite, a cui è stata legata dal 1997. A proposito della rottura da Davide, Luciana si è espressa apertamente sul settimanale ‘Gente’: “Tutti facciamo i conti con la disillusione. E non riguarda solo gli uomini, ma anche gli amici. Pensavi di avere un rapporto di lealtà e scopri che non è così. Io pretendo il dissenso leale. Al momento sono confusa. Penso che potrei trovare delle sintonie con un’altra persona. Dopo i 50 anni cominci a mettere in conto che potrebbe succederti di non innamorarti più. E quindi impari a pensarti da sola”. (Continua dopo la foto).

















Luciana Littizzetto e Davide Graziano hanno cresciuto due figli splendidi, che Luciana ha provato sempre a proteggere dal calderone del pettegolezzo, soprattutto perché adottati: Vanessa e Jordan. Durante l’intervista, Luciana ha detto qualcosa anche a proposito di loro: “Alla fine conta solo l’esperienza: conoscersi, volersi bene, passare il tempo insieme. Lo rifarei domani. Da piccoli era tutto più complicato, gli veniva la febbre? E vai coi consigli: vasche di acqua fredda, no, pezze bagnate sulla fronte, calzini con l’aceto, Tachipirina, Oscillococcinum. Puoi impazzire. Oggi c’è un bel legame! Sono una madre buffa che aspira all’autorevolezza, ma per tante donne è così: dovremmo sdoppiarci. Dico sempre che con i figli, ti prendi una vagonata d’amore e di mer*a!”. (Continua dopo le foto).



















Per Luciana si apre un nuovo capitolo di vita: tornata single, si gode questo momento insieme alle sue perle di bellezza a amore. Vanessa e Jordan sono soliti postare foto e video insieme; ecco quindi che il pubblico femminile è stato attratto dalla bellezza di Jordan, che sembra avere tutte le carte in regola per essere un vero modello. Non solo per la bellezza, ma anche per la disinvoltura con cui sembra affrontare la macchina fotografica. Le sue pose sempre curatissime conquistano tutte e quando sorride è ancora più ipnotico. Jordan Beljuli ha 24 anni ed è il ‘cocco’ di mamma, che prova a nasconderlo, ma fino a un certo punto. (Continua dopo le foto e il post).

Sicuramente Luciana prova a mascherare tutto con il sorriso, consapevole di avere accanto due figli splendidi, attenti e premurosi, ma la fine di una relazione durata molti anni non può che lasciare una ferita indelebile. Luciana e Davide non hanno voluto chiarire l motivo della loro rottura, ma rimane certo che dietro quell’irrefrenabile senso ironico, Luciana possa nascondere anche le sue fragilità. La privacy dei loro figli adottivi viene prima di ogni altra cosa e Luciana è consapevole della delicatezza con cui deve saper gestire e tutelare la sua vita privata dal personaggio pubblico che tutti conoscono, ma mai fino in fondo.