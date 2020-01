“È incinta”. La coppia vip in dolce attesa: la foto ‘rubata’ toglie ogni dubbio

Il gossip è già sulla bocca di tutti: aspettano il terzo figlio! Dopo i due gemellini nati nel 2017, la coppia vip – una delle più belle dello showbiz – sta per allargare la famiglia. La spifferata arriva dal magazine spagnolo Hola, che dà per certa la notizia e pubblica anche una foto dei due durante una gita in barca a Miami, la città dove vivono, con lei che mostra il pancione.

Nessuna indiscrezione, invece, circa il colore del fiocco che appenderanno fuori dal portone di casa. Hola, però, fa sapere che il bebè dovrebbe nascere tra la fine dell'inverno e l'inizio della primavera. E così Enrique Iglesias e Anna Kournikova tornano protagonisti della cronaca rosa. Al momento però, è bene sottolinearlo, né la star iberica e l'ex tennista hanno confermato (o smentito) il rumor della gravidanza.

















Il loro silenzio non sorprende più di tanto: da sempre Enrique Iglesias e la bellissima Anna Kournikova sono molto riservati sulla loro relazione e vita privata. Inutile, poi, provare a cercare ulteriori indizi e altre foto di pancino sospetto sui social: il cantante e l'ex fuoriclasse della racchetta sono attentissimi anche sui rispettivi profili a far trapelare il meno possibile. Insomma, vige ancora il massimo silenzio sulla dolce attesa.















Sul profilo Instagram della Kournikova, da sempre ammirata non solo per il suo talento ma anche per la sua bellezza (è stata classificata come la più sexy del mondo sulla rivista FHM nel 2002), le ultime foto risalgono all'ottobre 2019. E oltretutto né lei né Enrique Iglesias sono soliti condividere con i fan le immagini di coppia a parte qualche eccezione.











Stanno insieme da ben 17 anni e tempo fa, in un’intervista rilasciata a Metro, il cantante svelò il segreto della loro relazione longeva: “Tutte le coppie devono attraversare momenti negativi e momenti positivi. Per me è impossibile pensare ad una relazione perfetto. Non ho mai pensato che potessero esistere. Bisogna essere realisti”. Nel 2017 sono diventati genitori di due gemellini, Lucy e Nicholas, ma anche in quell’occasione riuscirono a far passare la dolce attesa del tutto inosservata ai media: hanno condiviso le prime immagini dei bimbi solo un mese dopo la nascita.

