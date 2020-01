Alessandra Amoroso, quelle brutte voci erano vere: ora la cantante confessa tutto

Negli ultimi giorni si sono fatte sempre più insistenti le voci di crisi tra Alessandra Amoroso e il fidanzato, Stefano Settepani. Era stato il settimanale Chi a lanciare per primo l’indiscrezione. Stando alla rivista, nel numero uscito in edicola mercoledì 29 gennaio, la cantante stava affrontando un periodo di crisi con il compagno.

I due, legati da tempo, convivono già a Roma ma pare che qualcosa li stia allontanando giorno dopo giorno. Stando a quello che si legge sulla rivista di Alfonso Signorini la crisi sarebbe dovuta ai troppi impegni di lui – che lavora come produttore musicale – e alla voglia di lei di creare una famiglia. Una richiesta che forse fatica ad essere accettata perché lui ha già un matrimonio alle spalle e due bambine. “Scoppia la crisi tra Alessandra Amoroso e il fidanzato Stefano Settepani – si leggeva su Chi -, suo produttore musicale. La causa sarebbero i troppi impegni di lui e la voglia di creare una famiglia da parte di lei”. (Continua dopo la foto)

















Alessandra Amoroso è amatissima dai fan e anche molto seguita su Instagram ma uscita questa notizia ha preferito non commentarla, tanto meno il suo compagno Stefano. E intanto i rumor che vedevano la coppia che si è conosciuta ad Amici sempre più distante aumentavano. E dire che fino a qualche giorno prima le voci erano su un possibile matrimonio della cantante e il produttore. (Continua dopo la foto)















Ma questa volta l’indiscrezione sulla crisi era fondata. La conferma è arrivata dalla diretta interessata, Alessandra. La cantante salentina lanciata da Amici di Maria De Filippi ha deciso di rompere il silenzio tra le Storie di Instagram. E in un messaggio rivolto ai suoi fan annuncia la fine della sua storia d’amore con Stefano Settepani pur non spiegando le ragioni della rottura. (Continua dopo le foto)









“Io e Ste non stiamo insieme da un mese per motivi che non per forza devo esplicitare sui social – ha fatto sapere la Amoroso – Leggo e ascolto cose non vere sul nostro rapporto e mi dispiace perché credevamo nella famiglia e in un futuro in egual modo tutti e due! Ci abbiamo provato fino in fondo, purtroppo non è finita come pensavamo… L’entusiasmo comunque salva la vita ed essa è troppo preziosa per non continuare ad amarla”.

