Una delle influencer più seguite ed amate dagli uomini e non solo, Taylor Mega, continua a sorprendere sui social. Molto spesso si rende protagonista di post quasi da censura, che infiammano la rete e creano mancamenti e malori nei fan, oltre a collezionare migliaia di like e centinaia di commenti. Soltanto qualche ora fa ha illuminato il web con scatti da urlo che hanno pietrificato i follower, rimasti letteralmente incantati dalla sua infinita bellezza.

La giovane ha trascorso delle meravigliose vacanze alle Maldive ed ovviamente ha condiviso con i suoi ammiratori la spettacolare esperienza. Nelle storie Instagram ha anche detto qualche giorno fa: “Non sarei mai venuta alle Maldive da sola”. Facendo quindi presupporre che sia in dolce compagnia. Alcune indiscrezioni parlano infatti di un ritorno di fiamma con l’ex fidanzato Tony Effe, visto che anche quest’ultimo si trova nello stesso posto. (Continua dopo la foto)

















Ma tornando alle foto ‘hot’, oggi la fantastica Taylor ne ha pubblicate due. Si è immortalata in costume su una spiaggia da sogno, con vista sul mare cristallino. Il suo costume è apparso decisamente molto attillato ed ha lasciato pochissimo spazio all’immaginazione. Si può infatti intravedere un décolleté esplosivo, da urlo, ed un lato B invidiato da tutte le ragazze. In un batter d’occhio le sue immagini ‘bollenti’ sono state inondate da reazioni stratosferiche dei fan. (Continua dopo la foto)























Ecco i post più significativi degli scatenati utenti: “Stupenda Taylor”, “Si sono alzate pure le onde dietro…”, “Super bona”, “Che bomba sexy”, “Sei la mia preferita”, “Bellissima, come sempre perfetta”, “Non c’è altro da aggiungere”, “Manco Mosè divideva le acque così”, “Che gnocca”, “Queen”, “Il meglio in assoluto”, “Mamma mia”, “Sei davvero mega”, “Ma quanto sei topa?”. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram The BEST You Nevar Had! 😈💫 @youandmemaldives Un post condiviso da ♛ Taylor MEGA ♛ (@taylor_mega) in data: 30 Gen 2020 alle ore 9:02 PST

Recentemente Taylor Mega si è infuriata contro Barbara D’Urso: “È un mese che mi rompono il ca**o di andare in tv e io non ci voglio andare perché sto lavorando ad altri progetti, oggi mi chiamano e mi dicono ‘vieni e fai la dichiarazione che per un po’ non vai in tv perché ti stai impegnando su altri progetti. Poi la presentatrice (Barbara D’Urso ndr) mi vieni a dire ‘non ti chiamiamo per un po’ in tv perché hai fatto quest’azione? (…) Io ero d’accordo con gli autori, io sono allibita, non ho parole”.

