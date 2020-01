La showgirl e modella Melissa Satta riesce sempre a stupire positivamente i suoi fan. Tutto merito della sua stratosferica bellezza e sensualità, che la rendono una donna molto ambita. Spesso sui social network si immortala in pose meravigliose, che incantano i fan, i quali quasi sempre restano a bocca aperta davanti alla sua visione. Ed anche poche ore fa si è ripetuta postando uno scatto che resterà impresso nella testa degli utenti per moltissimo tempo.

Le sue curve mozzafiato ed il fisico decisamente perfetto sono stati mostrati in maniera evidente per la gioia di tutti. Anche se probabilmente la sua dolce metà, il calciatore Kevin-Prince Boateng, potrebbe essere stato travolto dalla gelosia. La scelta del suo nuovo look è perfetta ed i follower non hanno potuto far altro che ammirarla e lasciare numerosi commenti per manifestare il loro infinito entusiasmo. (Continua dopo la foto)

















Il suo outfit è incantevole: indossa infatti un micro top sportivo e ciò che si vede nitidamente è il suo esplosivo décolleté, che sembra possa uscir fuori da un momento all’altro. Lo sguardo rivolto verso l’obiettivo è sexy ed ha infiammato ancora di più la rete. Le mani sui fianchi hanno reso ancora più bollente il post, che ha rischiato di causare malori. Il profilo Instagram della donna è andato letteralmente in tilt. (Continua dopo la foto)























Nella sua didascalia ha scritto: “Pigiama party”. E gli ammiratori le hanno regalato oltre 25 mila like. Centinaia i post pubblicati: “Boateng sei fortunato, te la sei scelta proprio bene, eh furbetto”, “Che fisico bestiale!”, “Per me sei unica al mondo, stupenda, ti adoro”, “La donna più bella del mondo!”, “Che pancia piatta, sei una donna da sogno”. Ma non è finita qui. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Pigiama party 😜🥳 Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta) in data: 29 Gen 2020 alle ore 11:24 PST

Ecco altri messaggi dei fan: “Sto male!”, “Sei una delle più belle donne in circolazione”, “Mi mandi fuori di testa”. Recentemente, l’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ aveva confessato di aver avuto alcuni problemi di salute: “Negli ultimi mesi sono stata costretta a eliminare tante cose. Latte, burro, formaggi, il mio corpo non li tollerava più e mi stava provocando tanti problemi di salute”. A quanto pare questi disturbi sono stati eliminati ed il suo fisico è tornato più perfetto di prima. I fan non vedono l’ora di vedere altri suoi scatti Instagram, ma per il momento si accontentano a guardare e guardare ancora queste ultime meravigliose istantanee.

