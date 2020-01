Una delle cantanti più amate dagli italiani è senza ombra di dubbio Alessandra Amoroso, che ha da poco festeggiato i suoi 10 anni di carriera musicale. Da un punto di vista sentimentale sembra che per lei le cose non stiano andando granché, almeno a giudicare da quanto scritto dal settimanale ‘Chi’: “Scoppia la crisi tra Alessandra Amoroso e il fidanzato Stefano Settepani, suo produttore musicale. La causa sarebbero i troppi impegni di lui e la voglia di creare una famiglia da parte di lei”.

Non ci sono stati commenti ufficiali da parte dei due interessati e questa notizia giunge come un fulmine a ciel sereno, visto che i due sembravano andare molto d'accordo. Nelle ultime ore è tornata a farsi viva sui social network, ma per un motivo decisamente diverso. Ha infatti presentato ai suoi fan un look clamoroso ed inedito, che ha lasciato tutti a bocca spalancata. Vediamo nel dettaglio di cosa stiamo parlando.

















Il suo cambiamento è decisamente drastico ed è stato fatto senza preavvisi. Normalmente ha in passato annunciato ai suoi follower un taglio dei suoi capelli, ma stavolta è andata oltre. I suoi capelli sono stati tinti ed ora sono di colore grigio. La visione dell'artista è davvero molto bella, visto che questo colore si coniuga perfettamente con i suoi occhi verdi e le labbra rosse. Una svolta incredibile da parte dell'affascinante Alessandra, che ha anche aggiunto una didascalia molto interessante.























La Amoroso ha scritto: "Perché io vivo a colori, rido e me ne frego!". Non si sa con precisione a cosa si riferisse l'artista pugliese, anche se non è da escludere che possa aver lanciato un messaggio implicito riguardante la sua relazione con il partner Stefano. Ed i fan? Le hanno regalato oltre 156 mila like ed una miriade di commenti. C'è chi ha postato: "Che fashion!", "Sei meravigliosa, questo colore ti sta da Dio", "Sei molto bella", "Ma questi capelli così? Super bella amore, anche con questo stile".

Altri ancora hanno commentato: “Ma sei pazzaaaa, ti amo, lo giuro”, “Sconvolto!”, “Oh mio Dio come sei bellissima, come mai questa follia? Sei stupenda!”, “Fore de capu”. Classe 1986, nella sua carriera ha vinto 7 Wind Music Awards, 2 MTV Awards ed un Best Europe South Act. Ha anche ottenuto una nomination come Best Worldwide Act, ai World Music Awards, ai TRL Awards ed ai Nickelodeon Kids’ Choice Awards.

