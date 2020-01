All’età di 47 anni Benedetta Parodi ha deciso di prendere una decisione particolare. Ha voluto infatti regalarsi ben 4 tatuaggi, incisi tutti lo stesso giorno. La donna si è infatti disegnata un’ala, considerata un simbolo di libertà, e tre cuoricini come quelli delle sue due figlie Matilde ed Eleonora, rispettivamente di 17 e 15 anni. Un gesto per incidersi sulla sua pelle proprio loro, a dimostrazione del grandissimo amore nei loro confronti.

La conduttrice è inoltre mamma di un altro bimbo, che ha 10 anni e si chiama Diego. La donna ha condiviso questi momenti importanti insieme ai suoi fan sul social network Instagram. Questo il commento di lei sui tattoo: “Mi sono rimbambita. A 47 anni avevo voglia di fare questo tatuaggio che per me ha un significato molto bello e mi piace un sacco”. In questo caso il suo riferimento era all’ala incisa sul suo corpo. (Continua dopo la foto)

















Successivamente ha spiegato l’importanza degli altri tre tatuaggi: “Poi volevo fare qualcosa anche con le ragazze e così ci siamo fatte i tre cuoricini. Per me è stata una giornata molto divertente, non è stato molto doloroso”. La Parodi ha inoltre voluto dire grazie a colui che ha permesso la realizzazione di queste incisioni, ovvero lo studio ‘Cross The Line Tattoo’ di Gallarate. (Continua dopo la foto)























Per la precisione l’ala se l’è tatuata sulla parte laterale del suo polso, mentre i tre cuoricini proprio sul polso. L’entusiasmo verso i tatuaggi l’ha quindi travolta improvvisamente, visto che ha preso la decisione di farsene ben quattro consecutivamente. Benedetta aveva già un tatuaggio, fatto nel 2016, che raffigura una bacchetta magica a forma di forchetta per omaggiare la sua grandissima passione nei confronti della cucina, che l’ha tra l’altro resa celebre nel mondo della televisione. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram New Tattoo.. 😊 @crossthelinetattoo Un post condiviso da Benedetta Parodi (@ziabene) in data: 29 Gen 2020 alle ore 12:17 PST

I fan hanno commentato così l’iniziativa della donna: “Sei bellissima amore mio”, “Grande!”, “Sei un mito!”, “Molto belli”, “Bellissimi, ma le ali dell’angelo sono meravigliose”, “Le cose semplici sono sempre le migliori, ottima scelta”, “Wow, semplici ma bellissimi”. Classe 1972, dal 2018 è protagonista su Real Time con ‘Bake off Extra dolce’. Nel 2017-2018 è stata a ‘Domenica In’, mentre l’anno precedente giudice a Real Time del programma ‘Piccoli giganti’ e protagonista della trasmissione culinaria ‘Prontoepostato’.

