Ciò che è accaduto nelle ore scorse ha sconvolto la regina delle influencer Chiara Ferragni, apparsa davvero terrorizzata. Il marito Fedez ha deciso di organizzare uno scherzo choc, il cui video dello stesso è stato pubblicato su Instagram dal rapper. L’artista ha finto di essersi rotto il naso e la reazione della donna è stata veramente molto divertente, infatti Fedez è scoppiato subito dopo a ridere. Lo sguardo di lei è stato tutto un programma, una manifestazione vera e propria di paura allo stato puro.

Entrando nel dettaglio dello scherzo, Fedez ha chiamato Chiara urlando: “Amore! Vieni, mi sono fatto male al naso”. Ed ha deciso di fare rumore prendendo a schiaffi il mobile presente in bagno. Ha quindi simulato un incidente domestico. Quando la Ferragni lo ha raggiunto, ha imitato il rumore dell’osso del setto nasale rotto e a quel punto è arrivata l’incredibile reazione della donna, traumatizzata al 100%. (Continua dopo la foto)

















Sono trascorsi solamente alcuni secondi e Fedez non ha resistito, ridendo a crepapelle. La coniuge, quasi in lacrime, si è rivolta così a lui: “Ma sei scemo?”. Chiara è andata via immediatamente, mandando letteralmente a quel paese il cantante. Nel post Fedez ha aggiunto: “Non l’ha presa benissimo”. E l’influencer ha risposto: “Sei un pezzo di mer…a, continuo a sentire quel rumore maledetto”. (Continua dopo la foto)























Tanti i commenti postati dagli utenti, tra cui c’è quello della sorella di Chiara, Valentina Ferragni: “Ci si diverte con poco”. E Vanessa Incontrada: “Tremendo!”. Altri fan hanno aggiunto: “Sto malissimo”, “Muoio”, “Che stron…o, proverò a farlo anch’io al mio ragazzo”, “Sei uno spasso, non smetto di ridere”, “Mi sento male!”, “Non respiro ahahaha”, “Ma povera”, “Fottu…mente geniale”, “Sto schiattando dalle risate!”. (Continua dopo la foto)

Nelle scorse settimane, la Ferragni aveva raccontato di aver fatto i conti con alcune notizie tristi: “Nelle ultime settimane ci sono state perdite che mi hanno fatto stare particolarmente male: si tratta di due diverse persone mai conosciute personalmente ma ‘soltanto’ tramite Instagram e Whatsapp. La prima, Irene, aveva chiesto a Make a Wish di venire nel mio negozio e la mia prima reazione ed idea era di farle una sorpresa e farmi trovare li, ma il peggiorare repentino delle sue condizione ha cambiato i piani”.

