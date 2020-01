La bellissima showgirl Antonella Mosetti ha avuto diverse relazioni sentimentali in passato. Si ricordano infatti le sue storie con Alex Nuccetelli, padre della figlia Asia, Davide Lippi, Stefano Bettarini e Gennaro Salerno. In un’intervista rilasciata a ‘Gossip.it’ ha svelato un retroscena che non aveva mai raccontato finora. Ma andiamo per ordine, anche perché nella sua conversazione con il giornalista ha toccato altri argomenti.

A proposito degli aspetti lavorativi ha affermato: “Mi piacerebbe fare Le Iene: è un programma che mi piace moltissimo e seguo sempre”. E sulla sua persona: “Sono normalissima e il fatto di non aver mai dimenticato la vita di tutti i giorni mi rende più serena. Se hai i piedi per terra riesci a vivere questo lavoro come un qualcosa in più che la vita ti regala, non è scontato: io lo vivo così. Tra qualche anno spero di essere in salute, di avere ancora la mia famiglia unita e mia figlia serena”. (Continua dopo la foto)

















La Mosetti ha continuato a parlare del suo futuro: “Non chiedo molto perché ho già avuto tanto. Se mi mantiene questa normalità già è molto”. Spazio successivamente al Festival di Sanremo: “Hanno attaccato tutti Amadeus, ma io ho capito cosa voleva dire: il passo indietro non era riferito alla donna come negli anni ’40. Voleva dire soltanto che vicino ad un grande uomo ci vuole una grande donna e che ogni tanto una grande donna non deve stare un passo indietro, ma deve essere una donna che appare anche non apparendo”. (Continua dopo la foto)























Le piacerebbe tantissimo prendere parte alla kermesse musicale più importante d’Italia: “Mi avrebbe fatto molto piacere far parte di Sanremo, non lo nascondo. Ogni anno il mio nome era lì, poi non mi hanno mai chiamata perché non ho avuto la spinta giusta, anzi, non ce l’ho proprio perché sennò farei programmi”, ha confessato Antonella. La 44enne ha annunciato che comunque lo guarderà in televisione perché le piace molto Amadeus. (Continua dopo la foto)

Ecco poi arrivare la sua dichiarazione sulla vita sentimentale: “Sono felicemente single da più di tre anni, non pretendo di trovare l’uomo della mia vita, forse l’avevo già trovato ma l’ho lasciato. Lui si è accontentato…e quindi ora sto bene da sola. Questo è un grande problema perché ora devo trovare qualcosa che va al di là della mia serenità quotidiana e non è facile. Vedremo”, ha concluso la Mosetti.

