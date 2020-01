“Non lo faccio più”. Emma Marrone, la scelta ‘drastica’ dopo la malattia: “I medici me l’hanno sconsigliato”

Emma Marrone sarà ospite del festival di Sanremo nella doppia veste di attrice e cantante. Nella serata di apertura, la cantautrice salentina salirà sul palco per due diversi momenti dello show: per presentare insieme al resto del cast il nuovo film di Gabriele Muccino ‘Gli anni più belli’.

La pellicola segna il suo esordio da attrice cinematografica, e per festeggiare i 10 anni di carriera nella musica portando dal vivo al Teatro Ariston un brano estratto dal suo ultimo album 'Fortuna' e un meedley dei suoi più grandi successi. È la prima volta che Emma arriva da ospite, dopo aver vinto il festival nel 2012 con il brano 'Non è l'inferno' ed aver co-condotto l'edizione del 2015 al fianco di Carlo Conti. La cantante salentina è tornata a parlare del tumore che è ritornato dopo dieci anni.

















La notizia era arrivata come un fulmine a ciel sereno: "Succede. Succede e basta. Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato", aveva scritto Emma sui social. "Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute – aveva scritto l'artista, che già in passato aveva dovuto affrontare un tumore, come lei stessa ha raccontato in diverse interviste – Ve lo dico personalmente per rassicurarvi e per non creare allarmismi inutili. Per questo motivo non sarò presente a Malta per il concerto di @radioitalia che ringrazio per l'immediata comprensione".















Emma era tornata a farsi vedere dopo un paio di mesi e dopo il grande spavento il peggio sembra essere passato. A questo proposito ha fatto una rivelazione a Sette, l'inserto del Corriere della Sera in edicola da venerdì 31 gennaio. Da sempre contraddistinta dai suoi capelli biondi, Emma Marrone ha spiegato di non voler fare più la decolorazione. Una scelta fatta proprio a seguito del ritorno della malattia che l'ha messa a dura prova. "I miei capelli non saranno più biondi. Dopo l'operazione subita, i medici mi hanno sconsigliato di tingermi. Mi sono presa la libertà di metterli a riposo, potrei anche non tornare più bionda", ha spiegato la cantante.









“L’importante è sapere che sono bionda dentro. Non ho avuto timore di espormi troppo, condividendo con il pubblico la malattia: non potevo non dirlo, qualcuno aveva comprato voli e alberghi per esserci. Fosse capitato in un momento vuoto non avrei detto nulla. La paura c’è ancora. – ha confessato Emma Marrone – Ogni tre mesi, quando devo fare le analisi ma in sala operatoria sono entrata come una spaccona”.

