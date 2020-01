“Licia Nunez ci ha provato con me quando stava con Imma Battaglia”. La conduttrice italiana lo confessa senza pensarci due volte

Boom! Questo gossip è davvero una bomba e non lascerà indifferenti, ne siamo certi. Riguarda Licia Nunez ai tempi in cui era fidanzata con Imma Battaglia. Ma la cosa interessante è che in tutto ciò c’è di mezzo anche un’altra donna. Una donna famosa. Che ha spifferato un fatto che probabilmente Licia Nunez avrebbe preferito restasse segreto. Allora che è successo? A svelare il gossip è stata Stefania Orlando durante l’ultima puntata del format web Casa Chi. Ebbene la ex moglie di Andrea Roncato e il giornalista Alessio Poeta

hanno reso noto un episodio risalente a circa 5 anni fa, che è successo nei pressi di Roma. “Licia, mentre stava ancora con Imma Battaglia, ci provò una sera con Stefania Orlando” ha detto Poeta. Ma questa è davvero una bomba! Vi rendete conto? Licia Nunez stava con Imma Battaglia ma ci ha provato con un’altra donna… E non certo una qualunque… Una donna vip. Continua a leggere dopo la foto

















Ma siccome tutti i nodi vengono al pettine, anche questo fatto, che forse Licia Nunez credeva fosse stato dimenticato, è tornato a galla. Dopo tanti anni. Il racconto prosegue così: “Stefania e io una sera decidiamo di andare a ballare. Erano almeno 5 o 6 anni fa. Incontriamo Licia in un locale di Roma, io non sapevo nemmeno chi fosse” spiega Poeta. Stefania Orlando, invece, la riconobbe, come spiega Poeta: “Fu Stefania a dirmi che era un’attrice. La incontriamo il giorno dopo in un noto stabilimento balneare di Roma”. Ovviamente la cosa non finisce qui. Continua a leggere dopo la foto















“Stefania e io ci mettiamo in fila per prendere un cocktail e arriva Licia. Si avvicina a lei e dopo qualche secondo mi chiede di spostarmi”. A questo punto interviene Stefania Orlando: “Mi chiese se io fossi omosessuale. Le risposi che non lo ero e che avevo un fidanzato e mi disse: ‘Mi dispiace perché sei veramente…’”. E Poeta aggiunge: “Ti disse che eri il suo sogno erotico e che ti aveva visto in un calendario”. Insomma, una roba piuttosto compromettente. Continua a leggere dopo la foto









Il punto, però, è che Licia Nunez, a differenza di quanto detto da Alessio Poeta, quando ci ha provato con Stefania Orlando, non era fidanzata con Imma Battaglia. Licia e Imma si sono lasciate nel 2010 mentre l’episodio tra la Orlando e la Nunez è avvenuto circa 5/6 anni fa, quindi più o meno nel 2014 cioè quando le due non stavano più insieme. È stata la stessa Licia a dirlo nel video di presentazione del GF Vip. “La mia storia con Imma Battaglia è terminata nel dicembre del 2010 per un tradimento da parte sua con Eva Grimaldi che poi è la sua attuale compagna”.

