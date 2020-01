Alena Seredova aspetta il terzo figlio. Dopo Thomas Louis, 12 anni, e David Lee,10, avuti dall’ex marito Gianluigi Buffon, la modella e showgirl è incinta di Alessandro Masi, l’uomo con cui ha ritrovato il sorriso e l’amore. La notizia della gravidanza è arrivata come un fulmine a ciel sereno: Alena è riuscita a tenere il segreto finora lasciando i paparazzi a bocca asciutta e tutti spiazzati. Ha dato l’annuncio su Instagram, dove ha postato uno scatto del pancino.

“Noi. Tu. Quando l’amore regala la vita. Per sempre”, ha scritto a corredo della foto che ha subito fatto incetta di like e commenti, tra i quali quelli di personaggi famosi come Laura Torrisi, Federica Fontana, Justine Mattera, Giovanni Ciacci, Natasha Stefanenko e tanti altri. In un secondo post ha scritto in lingua ceca che il bebè nascerà a giugno: “Non vediamo l’ora”. (Continua dopo la foto)

















Alena Seredova, d’altronde, non ha mai nascosto la voglia di diventare mamma per la terza volta, magari di una bambina. “Terzo figlio? Niente è escluso, ho la responsabilità di due ragazzi che sono i miei figli e ogni tanto me lo chiedono. Dovesse arrivare, a me piacciono tantissimo i bambini piccoli. Però i programmi della vita non li faccio perché non si possono fare. E io l’ho imparato sulla mia pelle”, aveva dichiarato qualche tempo fa. Per lei è il terzo, per il suo Alessandro invece il primogenito. (Continua dopo la foto)















Alena e Alessandro Nasi sono legati da diversi anni e con il tempo lui è riuscito a costruire un ottimo rapporto con i figli nati dal matrimonio con il portiere. Nato nel 1974 a Torino ma cresciuto a New York, Alessandro Nasi è erede della famiglia Agnelli, cugino di Lapo e di John Elkann. Oggi Nasi è il vicepresidente di Exor, una holding finanziaria che è controllata dagli eredi della famiglia Agnelli. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Noi.Tu. Quando l’amore regala la vita.❤️Per sempre ❤️ Un post condiviso da Alena Šeredová (@alenaseredova) in data: 29 Gen 2020 alle ore 3:00 PST

Visualizza questo post su Instagram Al completo ❤️ #vsichnipohromade Un post condiviso da Alena Šeredová (@alenaseredova) in data: 5 Gen 2020 alle ore 7:08 PST



Riservatissimo, Alessandro Nasi non ha profili social, del suo passato sentimentale non si sa praticamente nulla e le uniche immagini esistono da quando ha incontrato Alena Seredova. La loro relazione è ufficiale dal 2015. Da sempre grande tifoso della Juventus, pare che abbia conosciuto Alena allo stadio di Torino, proprio quello che lei, essendo la ex moglie di Gigi Buffon, ha frequentato per anni.

“Voglio fidanzarmi con una donna”. La mitica attrice italiana lo confessa da Chiambretti senza peli sulla lingua