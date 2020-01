Lei è una delle grandi protagoniste di ‘Uomini e Donne’ da tantissimi anni. Parliamo della vulcanica opinionista Tina Cipollari, celebre anche per l’infinito scontro con Gemma Galgani. Nelle ultime settimane ci si è soffermati sulla sua persona per una presunta crisi sentimentale con il compagno Vincenzo Ferrara. A spegnere le voci su una possibile separazione ci ha pensato nei giorni scorsi proprio il partner della donna, che ha rilasciato un’intervista a ‘Di Più’.

Qui ha detto: “Ma quale crisi, io e Tina siamo sempre innamorati. Stiamo bene insieme. L’unico problema è la distanza: durante la settimana Tina è fissa a Roma per registrare le puntate di Uomini e Donne mentre io sono sempre al lavoro nel mio ristorante. Riesce a raggiungermi solo nel fine settimana”. Nelle ultime ore invece la Cipollari è finita al centro dell’attenzione mediatica per un episodio alquanto singolare, che ha causato l’intervento delle forze dell’ordine. (Continua dopo la foto)

















Avrebbe dovuto essere una notte caratterizzata da una festa sfrenata per lei, in compagnia dei suoi amici. L’opinionista del dating show di Canale 5 si trovava a bordo di una limousine estremamente lussuosa, quando la Polizia ha dovuto frenare l’entusiasmo della comitiva. Secondo quanto rivelato, Tina aveva finito da poco le registrazioni del trono Over ed era quindi volata a Napoli per festeggiare l’inaugurazione di un salone di bellezza, di proprietà di un amico. (Continua dopo la foto)























Il sito ‘Velvetgossip’ racconta che per l’occasione era stato organizzato un evento per pubblicizzare l’attività commerciale. L’iniziativa prevedeva un giro a bordo di una limousine di colore bianco per le strade della città partenopea. Sembrava stesse andando tutto per il verso giusto, quando invece si sono imbattuti nella Polizia. Gli agenti hanno stoppato il ‘party’ ed hanno chiesto di esibire i documenti di identità al fine del riconoscimento. (Continua dopo la foto)

Pare comunque che il fermo sia stato disposto per un semplice controllo e che dunque non siano stati segnalati problemi di alcun genere. La festa, sospesa in modo temporanea, si è quindi conclusa senza altri intoppi. E per Tina non ci sono state assolutamente conseguenze. La donna potrà quindi nuovamente fiondarsi sulle avventure di ‘Uomini e Donne’. Un inizio sicuramente non super positivo per il suo amico, che però ha avuto l’onore di avere Cipollari al suo fianco in un momento così importante.

