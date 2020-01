“Stop”. Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione rimandano ancora il matrimonio. Il gossip si scatena

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, questo matrimoni non s’ha da fare. Almeno per ora. La voce ha inziato a circolare veloce e il gossip si è scatenato con fantasiose ricostruzioni. A fare chiarezza poi ci hanno pensato i diretti interessati, usciti dal salotto di Uomini e Donne, durante il party dei 40 anni di Antonello Lauretti, leader della modiva romana.

Rosa Perrotta e il compagno lo hanno rivelato ai microfoni di Gossip.it. La coppia ha dichiarato che il matrimonio si farà. Ci sono però, impegni più importanti da organizzare prima di sposarsi e riguardano il loro primogenito Domenico. “Ora stiamo organizzando il battesimo, dopo di che ci dedicheremo all’organizzazione del matrimonio e fisseremo una data, però adesso pensiamo prima al bambino”, ha affermato Tartaglione. “Una cosa alla volta”, ha aggiunto la Perrotta. Continua dopo la foto

















L’ex naufraga ha poi raccontato che sogna un matrimonio tradizionale ma di voler aspettare i tempi di crescita di Domenico. “Ora che sono mamma voglio che mio figlio mi porti le fedi all’altare. Aspettiamo che muova i primi passi e sia in grado di fare la navata: aspettiamo i suoi tempi per sposarci“. Poco dopo la nascita di “Dodo”, la Perrotta ha confessato in alcune storie di Instagram che l’intimità con Pietro era cambiata. Continua dopo la foto















“Quella è stata una cosa un po fraintesa, in realtà io ho risposto ad una domanda che poteva essere particolare, com’erano i rapporti intimi dopo la gravidanza. Le cose cambiano, il corpo non è più lo stesso, a livello mentale cambiano tante cose. Io ho provato la sensazione che il mio corpo appartenesse a mio figlio, soprattutto nei primi mesi. Questo non vuol dire che l’amore cambia, evolve“. Continua dopo la foto











Rosa Perrotta e Pietro sono una delle coppie maggiormente seguite. Per chi non lo ricorda, Pietro chiese la mano della Perrotta al momento del rientro dall’Honduras (l’ex tronista è stata una naufraga dell’Isola dei Famosi nel 2018). Da quel momento in poi, delle nozze non si è saputo più nulla. In seguito, lo scorso luglio, i due sono diventati genitori del piccolo Domenico. Poi, nei giorni scorsi, la precisazione di Rosa Perrotta.

Ti potrebbe interessare: Nuovo caso Sanremo, esclusa la grande cantante italiana: “M’ero già comprata il vestito…”