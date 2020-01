Tra Max Biaggi ed Eleonora Pedron è finita da tempo. Lui, ex centauro, vive a Montecarlo e ora i rapporti con la mamma dei suoi due figli, Ines Angelica e Leon Alexandre, sono distesi. Lei, ex Miss Italia, ha da qualche mese ritrovato il sorriso e l’amore con l’attore Fabio Troiano.

Ne ha parlato proprio nell'ultima puntata andata in onda di Verissimo. "Ci siamo conosciuti su un treno, anche se ci siamo detti le prime parole solo quando siamo arrivati a destinazione – ha raccontato a Silvia Toffanin -Mi piace parlarne, ma lo faccio sempre con delicatezza e discrezione perché cerco di proteggere le persone che amo, anche un po' per scaramanzia. Fabio mi ha fatto tornare il sorriso, ci stiamo ancora conoscendo, ma stiamo bene insieme. Posso dire di essere innamorata".

















"Matrimonio? È sempre stato uno dei miei sogni però non voglio fare programmi. Se dovesse arrivare bene, altrimenti sarò felice lo stesso", ha aggiunto Eleonora Pedron nel salotto tv di Verissimo. E infine: "Max Biaggi? Gli vorrò sempre un gran bene, è il papà dei miei figli. Abbiamo vissuto insieme dodici anni". Già, Biaggi. Il gossip ora ha travolto proprio lui.















Dopo la fine della sua relazione con la cantante Bianca Atzei, Max è tornato single e per mesi non ci sono state spifferate sulla sua vita sentimentale. Ma ora i paparazzi del settimanale Diva e Donna l'hanno beccato in dolce compagnia durante una cena a lume di candela a base di pesce tra brindisi, sorrisi e sguardi infuocati. Poi, via insieme in hotel.











“Nuova coppia a sorpresa” titola il settimanale. Max Biaggi è stato fotografato a Roma mentre si gode una romanticissima serata e a vedere le foto che tra loro ci sia del tenero è innegabile. Lei non è una sconosciuta. È Araba Dell’Utri, la figlia di Alberto Dell’Utri, fratello del più celebre Marcello (ex braccio destro di Silvio Berlusconi). Ha 34 anni ed è un’attrice. Ha lavorato ad alcuni progetti televisivi e cinematografici tra cui Natale a 4 zampe accanto a Massimo Boldi e La terza madre diretto da Dario Argento. Nessuna conferma da parte dei diretti interessati, ma la complicità tra Max e Araba è evidente.

