Torna ancora protagonista la vicenda riguardante l’ormai ex coppia formata da Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo. Nelle settimane scorse ci sono stati diversi interventi da parte di entrambi e soltanto qualche ora fa la giovane ha voluto nuovamente parlare di questa storia. L’attrice e conduttrice è ormai vicina ad iniziare una nuova esperienza televisiva, infatti insieme a Diego Abatantuono lavorerà nel programma ‘Enjoy’, che andrà in onda da domenica 3 febbraio su Italia Uno.

Oltre a soffermarsi sull’ex partner, Diana ha voluto fare chiarezza su un aspetto ancora del tutto chiaro. Ovvero il suo rapporto con l’artista Cristiano Caccamo. C’è infatti chi sostiene che tra i due ci sia del tenero, ma lei ha precisato: “Cristiano è il mio migliore amico, e preciso che non è gay, anzi…Ci vogliamo bene, ma non ci siamo mai scambiati neppure un bacio”. Ed ecco poi arrivare la dichiarazione su Paolo. (Continua dopo la foto)

















L’ex concorrente di ‘Amici’ si è confessata al settimanale ‘Oggi’ ed ha rivelato i contenuti dell’ultima telefonata avuta con lui: “Ci siamo sentiti al telefono, accetto le sue scuse. Quel che non accetto sono i commenti di chi dice ‘Quando finisce un amore si sbaglia sempre in due’. A volte non è così. A volte sbaglia uno solo, cioè lui, Paolo. Io non ho mai sbagliato nella nostra storia”. E poi la donna si è concentrata su un dettaglio particolare. (Continua dopo la foto)























“Gli ho detto: Ti chiedo scusa se ti ho fatto credere che fossi d’accordo con questa cosa del poliamore. Sono lontanissima da questa concezione dei rapporti sentimentali”, ha chiarito Diana Del Bufalo. La quale ha quindi fatto intendere che alla base dei problemi potrebbe esserci stata un’altra donna. Ricordiamo che Diana ha sofferto davvero molto nei giorni successivi alla loro separazione, anche se nell’ultimo periodo è apparsa più sorridente e serena, grazie anche al supporto della sua famiglia. (Continua dopo la foto)

Qualche settimana fa, il presentatore televisivo aveva detto a proposito dell’ex fidanzata: “Se ho commesso degli errori e provocato sofferenza mi scuso, ma, per come sono fatto e per rispetto verso di lei, ho promesso che non ne avrei parlato. Ma questo non significa che sia indifferente al dolore, anzi”. A quanto sembra, queste sue scuse sono state sincere, visto che la Del Bufalo ha deciso di accettarle e di voltare definitivamente pagina. Il suo dolore non sarà facile da dimenticare, ma ora può concentrarsi sul suo futuro.

