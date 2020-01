La notizia dell’ultima ora è pazzesca: Luigi Berlusconi si sposa! Il rampollo di casa Berlusconi, classe 1988, convolerà a nozze con la sua fidanzata Federica Fumagalli dopo 9 anni di fidanzamento. Secondo un’indiscrezione pubblicata da Chi, che ha ottenuto il permesso di scattare alla coppietta un servizio fotografico, il matrimonio avrà luogo nell’estate del 2020. Perché non avevate mai sentito parlare di questa bella coppia che dura da tutti questi anni?

Perché il più giovane figlio di Silvio Berlusconi e Veronica Lario non ama essere sotto i riflettori, così come la sua fidanzata Federica Fumagalli. I due si sono dunque tenuti alla larga dai riflettori. Solo di tanto in tanto sono apparse, su qualche magazine selezionato, immagini relative alla coppia. Il servizio comparso su Chi, realizzato a Saint Moritz, è uno di questi. Ma chi è questa Federica Fumagalli che ha rubato il cuore del giovane Luigi Berlusconi che ha deciso di giurare amore eterno alla sua bella?

















Originaria di Sirone, Federica Fumagalli è la figlia di un imprenditore noto a Lecco. La ragazza ha conosciuto Luigi Berlusconi nel 2012: entrambi studiavano alla Bocconi e si sono conosciuti lì. Dopo le prime volte che si vedevano, tra loro è scattato qualcosa. Che dura ancora oggi. E li porterà alle nozze. Quando Luigi Berlusconi ha conosciuto Federica Fumagalli, aveva da poco rotto con la precedente fidanzata Ginevra Rossini, cioè la nipote dell'imprenditore Salvatore Ligresti.















Secondo quanto riportato dai giornali, pare che gli abitanti di Sirone siano stati quelli che si sono accorti prima della love story tra i due ragazzi. Ma cosa aveva fatto sospettare tutti? Un'auto blindata, con tanto di bodyguard, che attraversava il paese e si fermava proprio davanti a casa di Federica Fumagalli per andarla a prendere. Ma che lavoro fa la Fumagalli? Federica, esperta nel settore della comunicazione, è co-fondatrice insieme a Manuel Bogliolo di MB Projects, società che si occupa di eventi e comunicazione.









Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, Luigi avrebbe approfittato delle feste natalizie per chiedere la mano della sua fidanzata. Che romanticone! Le nozze si terranno nell’estate del 2020. I due ragazzi, dopo il matrimonio, dovrebbero trasferirsi nella villa di via Rovani a Milano, che attualmente è in ristrutturazione. I due convivono da diversi anni con i loro cani Uno e Arturo. Tempo fa era circolata la notizia di una presunta gravidanza di lei che però è stata smentita.

