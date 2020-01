Naike Rivelli ci ha abituati ai suoi scatti da censura. Il suo profilo Instagram pullula di nudità e scatti ad alto tasso erotico e la figlia di Ornella Muti non ha intenzione di cambiare registro. Attrice, modella e cantante, figlia dell’icona sexy degli anni Ottanta, la 45enne, ha esordito nel mondo del cinema a soli otto anni, recitando nel film Bonnie e Clyde all’italiana di Steno, accanto alla madre, è stata scelta poi nel 1990 da Ettore Scola per recitare ne Il viaggio di Capitan Fracassa.

Poi altri film come South Kensington di Carlo Vanzina, Casanova di Lasse Hallström e Benvenuti al Sud di Luca Miniero. Da qualche anno, però, la Rivelli ha deciso di farsi alla fotografia e in particolar modo a stupire i suoi fan con foto e video che spesso sono oggetto di critica da parte i follower. (Continua a leggere dopo la foto)

















“Sono d’accordo che le donne dovrebbero essere libere di spogliarsi e di vestirsi come vogliono, ma penso che sia molto importante il luogo, il contesto sociale e il pubblico al quale una donna presenta la propria libertà di immagine. Ci sono delle regole. – ha detto recentemente Naike Rivelli – Io sono la prima a spogliarsi. Sono una nudista, una modella e un essere vivente che adora stare a suo agio con la propria pelle e niente altro. È la sensazione più bella e naturale al mondo per me”. (Continua a leggere dopo la foto)















Questa volta Naike ha pubblicato un video girato al bar, mentre fa una verticale con spaccata. “Naike, il caffè è pronto?”, dice il barista. E lei si mette in posa, con le gambe all’aria, e lo sguardo cade proprio lì. La Rivelli indossa una tutina aderentissima color carne e come si può vedere dal video non indossa gli slip. Anche il barista lo fa notare: “Si vede tutto!”. E quando finisce la performance, Naike arriva al bancone ed esclama: “La patata di fuori, la patata bollente”. (Continua a leggere dopo la foto)









Di recente Naike Rivelli ha spiegato sui social il motivo che la spinge a mostrare la sua nudità senza troppi timori: un modo per protestare contro chi si ‘veste’ di ipocrisie, consuetudine o trappola in cui cadono e scadono molti volti noti.

Spesso in compagnia di cani e gatti, accanto alle piante o alberi, durante gli esercizi yoga, ma sempre nuda: Naike Rivelli ha trovato un modo performativo e artistico per protestare contro un Sistema di apparenze.

