“È successo!”. ‘Calori’ improvvisi al GF Vip tra loro due. E ora il pubblico li vuole insieme

A un passo dal bacio. Al Grande Fratello Vip manca poco, pochissimo tra l’intimità che tutti si aspettano. Parliamo del bellissimo rapporto creatosi tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. I due, c’è da dirlo, sono stati ad un passo da un bacio. Vicinissimi. Sognando Grease non è stato galeotto per loro. L’ex moglie di Sarcina ha ammesso di essere attratta dal figlio di Eleonora Giorgi. E adesso tutti aspettano quel bacio. Che non arriverà. “Lei è una ragazza interessante ma proprio no, non c’è attrazione fisica”, dice Paolo. Nessun flirt, nessuna storia d’amore? La casa del Grande Fratello Vip regala sempre grandi sorprese.

E anche Clizia è pronta a vivere una storia piena di sentimenti, ma Ciavarro jr. sembra essere abbastanza frenato: le sue parole smontano ogni speranza. Come mai? È un mistero. Nella casa nessun amore è scoppiato. Tutti fermo, anche con l'ingresso di tre super boys che dovrebbero rivitalizzare la situazione. Quindi i colpi di scena potrebbero essere dietro l'angolo. Ma i concorrenti non si lasciano andare: non mollano i freni inibitori. Forse per colpa delle telecamere.

















Da parte sua, Cinzia ha dapprima negato di aver mai nutrito alcun tipo di interesse nei confronti dell'ex tronista del Trono Classico di Uomini e Donne, e successivamente ha affermato: "Scegliendo nella casa io preferisco un altro uomo…Tipo Paolo rientra più nel mio genere…Paolo con cui io non ho mai fatto niente…Per me è molto più il mio genere lui che gli altri…".















Un'ammissione che ha acceso immediatamente gli animi dei tantissimi fan di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, i quali hanno dichiarato più volte sui social di non vedere l'ora di vederli presto insieme. Potrebbe esserci questo clamoroso colpo di scena?











Poco dopo però il colpo di scena: il bacio non è scattato con Paolo ma con un altro concorrente. Sempre durante la prova di ballo “Sognando Grease”, l’influencer si è lanciata in balli scatenati con Andrea Denver e a quel punto sarebbe arrivato il bacio. Si tratterebbe di un gioco, ma c’è già sul web chi si interroga su un loro possibile flirt.

