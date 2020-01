È un momento duro per Alessandra Amoroso. Pare che la cantante salentina stia passando un momento davvero duro a livello amoroso. Nel numero di Chi in edicola da mercoledì 29 gennaio, Alfonso Signorini scrive che la cantante sta vivendo una crisi amorosa con il fidanzato Stefano Settepani. Ma davvero sono in crisi? Sembravano una coppia bella, perfetta e affiatata e invece… Alessandra Amoroso e Stefano Settepani convivono a Roma già da diverso tempo eppure pare che ci sia qualcosa che li stia allontanando sempre di più.

Cosa sta succedendo nella vita della cantante salentina? Stando a quello che si legge su Chi, la crisi tra i due sarebbe dovuta ai troppi impegni di lui. Settepani è un produttore musicale e non sta mai a casa. Lei, invece, avrebbe voglia di metter su famiglia. Il punto è che Stefao Settepani ha già una famiglia, un matrimonio fallito alle spalle e due figlie. Quindi forse non ha voglia di pensare a un'altra famiglia.

















"Scoppia la crisi tra Alessandra Amoroso e il fidanzato Stefano Settepani, suo produttore musicale – si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini – La causa sarebbero i troppi impegni di lui e la voglia di creare una famiglia da parte di lei". Ma è davvero così? Non è ancora chiaro se la crisi sia reale oppure no. Quel che è certo è che Alessandra Amoroso non ha ancora replicato al gossip di Signorini.















E pensare che qualche mese fa Alessandra Amoroso era stata beccata a coccolare le figlie di Stefano Settepani alle quali è ormai molto legata. Classe 1976, Stefano Settepani è nato a Milano, ma si è trasferito per lavoro a Roma, dove vive ancora oggi. Produttore musicale di Amici di Maria De Filippi, Stefano Settepani ha iniziato la sua carriera a Mediaset come segretario di redazione. Il suo nome è legato a C'è posta per te, Tu si que vales, ma soprattutto ad Amici.









Nel corso delle ultime edizioni si è parlato di Stefano Settepani per via di un litigio che il produttore ha avuto con Riccardo Marcuzzo. Stefano Settepani e Alessandra Amoroso si sono incontrati per la prima volta nel 2015 proprio ad Amici. Lei era andata lì a salutare i suoi amici e ha incontrato lui: l’amore è scattato all’improvviso.

