Elettra Lamborghini dimagrita. Il nuovo look ‘da regina’ fa impazzire tutti: “Stai benissimo!”

Elettra Lamborghini è una delle rivelazioni musicali e televisive dell’anno grazie alla partecipazione a The Voice of Italy come unico coach donna dell’edizione 2019. In rete spopolano le gif di lei che corre incontro ai concorrenti del talent show reggendosi il seno con le mani “perché altrimenti mi scappa, è curioso, sbircia, sbuca” come aveva spiegato a Tv Sorrisi e Canzoni lo scorso maggio.

Prima di diventare coach di The Voice Elettra è stata un personaggio puramente televisivo. L'abbiamo vista nello show di MTV Super Shore per tre stagioni, poi ha partecipato alla versione spagnola del Grande Fratello Vip, e ancora a #Riccanza e al Geordie Shore britannico.

















A febbraio 2018 ha inciso il primo singolo Pem Pem che ha ottenuto il doppio disco di platino e conta al momento 116 milioni di visualizzazioni, mentre a settembre dello stesso anno è uscito il secondo singolo Mala. Elettra, dopo il successo di questi due brani, ha pubblicato a giugno 2019 il suo disco di debutto. Nel 2020 arriva la grande occasione per l'ereditiera di una delle aziende più importanti del nostro Paese.















Elettra sarà in gara con il brano "Musica (e il resto scompare)" e in questi giorni si sta preparando per salire sull'ambito palco sanremese. Chi ha ascoltato in anteprima la canzone parla di un pezzo perfettamente radiofonico e molto energico, che farà ballare l'Ariston. E mentre Sorrisi ha pubblicato, in anteprima, i testi dei brani, Elettra ha condiviso qualche un breve passaggio (scritto!) del brano, via Instagram.









“Mi piace la musica fino al mattino, faccio casino lo stesso ma non bevo vino …RIDI CRETINO , la vita è corta per l aperitivo #Musica #musicaeilrestoscompare #Sanremo2020”, ha scritto Elettra pubblicando anche una foto che la ritrae vestita con un mini abito rosso e una corona da regina. Negli ultimi pesi sembra che Elettra abbia perso qualche chiletto e oggi si mostra in perfetta forma, proprio come si può notare dall’ultimo scatto pubblicato sui social. E come al solito i commenti per la regina del twerk non sono mancati.

