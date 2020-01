La notizia sarebbe clamorosa, ma a quanto pare è tutt’altro che priva di fondamento. I popolari attori Brad Pitt e Jennifer Aniston stanno seriamente pensando di rimettersi insieme nuovamente. A rivelarlo è il ‘Mirror’, che riporta alcune fonti vicine alla coppia. Il settimanale britannico è riuscito ad avere in anteprima alcune indiscrezioni molto importanti su di loro. Tanta complicità si è infatti vista ai Golden Globe ed ai Sag Awards.

Il ritorno di fiamma sarebbe ormai certo e non è escluso che nei prossimi giorni sia annunciato ufficialmente il nuovo fidanzamento. In passato Brad e Jennifer, che sono stati uniti in matrimonio per 5 anni, sono stati paparazzati diverse volte insieme da quando si sono lasciati. Ad esempio c’è stato un incontro nella villa di Bel Air della donna durante le festività natalizie. Ma in generale spesso sono stati fotografati in compagnia. (Continua dopo la foto)

















Ma tornando alle indiscrezioni, sono state persone vicinissime a Pitt e alla Aniston, amici in particolare, a fare dichiarazioni bomba. “Probabilmente lei non ha mai smesso di amarlo, nonostante lui le abbia spezzato il cuore quando l’ha lasciata per Angelina Jolie. Ci è voluto molto tempo, ma è riuscita a perdonarlo per tutto, il perdono ha avuto un ruolo fondamentale nel permettere loro di andare avanti”, hanno riferito. Ed a gettare la cosiddetta benzina sul fuoco ci ha pensato anche un’altra persona importante. (Continua dopo la foto)























Un collaboratore della ‘Plan B’, ovvero la casa di produzione cinematografica di Brad Pitt, ha affermato: “Non fa altro che parlare di Jen. Hanno riacceso la loro storia d’amore e credo di non averli visti così felici da anni”. Dunque, le rivelazioni giungono da più parti e fanno ormai presagire che ci sia davvero la concreta possibilità di ammirarli nuovamente come coppia. E chissà come prenderebbe la notizia proprio Angelina Jolie. (Continua dopo la foto)

Dopo due anni di fidanzamento, Pitt sposò Jennifer il 29 luglio del 2000 in una cerimonia privata a Malibù. Nel 2005 fu annunciata la loro separazione ed ottennero il divorzio nel mese di ottobre dello stesso anno. Nell’aprile 2005 fu visto in compagnia della Jolie in Kenya, mentre era intento a trascorrere una vacanza. Nel 2006 l’attrice comunicò di aspettare il primo figlio dall’uomo e nel 2014 furono poi celebrate le nozze. Nel 2016 fu presentata istanza di divorzio da lei per i comportamenti violenti di Brad.

