La famiglia Berlusconi può sorridere. L’ultimo figlio dell’ex premier e presidente del Milan Silvio Berlusconi, Luigi, ha infatti deciso di fare il grande passo da un punto di vista sentimentale. Ormai un anno fa aveva presentato in maniera ufficiale la sua fidanzata Federica Fumagalli ed adesso le sue serie intenzioni sono state confermate. A rivelare un aneddoto molto importante è il settimanale ‘Chi’, diretto da Alfonso Signorini, che ha annunciato le ormai imminenti nozze dei due.

Secondo quanto appreso, Luigi e Federica si sposeranno la prossima estate. Non sono ancora stati svelati tutti i dettagli sulla futura cerimonia, ma ciò che è certo è che la fatidica proposta è giunta in un giorno davvero speciale. ‘Chi’ ha infatti scritto nel numero in uscita domani, mercoledì 29 gennaio, che a Natale lui le ha chiesto ufficialmente la mano. Ricordiamo che la loro relazione è di lunghissima data, visto che sono legati da ben nove anni. Ed adesso si sentono pronti per sigillare definitivamente il loro immenso amore. (Continua dopo la foto)

















La ragazza è esperta in pubbliche relazioni e si fidanzò con il figlio dell’ex presidente del Consiglio durante gli anni universitari trascorsi alla ‘Bocconi’ di Milano. Una volta celebrato il matrimonio, la coppia andrà a vivere insieme nella villa situata in via Rovani e di proprietà di Silvio Berlusconi. Al momento la loro futura dimora è interessata da alcuni lavori di ristrutturazione per renderla pienamente funzionante. E su di lei in passato erano anche circolate altre voci, che sembra siano state smentite. (Continua dopo la foto)























Diverso tempo fa si era sparsa la notizia che Federica fosse incinta, ma entrambi hanno sempre smentito categoricamente questa ipotesi. Al momento i due ‘piccioncini’ hanno esclusivamente due cani a farli compagnia: Uno ed Arturo, i pastori tedeschi di proprietà di Luigi. Non è però assolutamente da escludere che, una volta sposatisi, possano decidere di mettere su famiglia. Per ora l’obiettivo da raggiungere è convolare a nozze, ma avere dei figli sarà sicuramente un pensiero presente nella testa dei due giovani. (Continua dopo la foto)

A proposito dell’ultimogenito, papà Silvio in passato aveva rivelato: “Luigi è intelligente, umile, rispettoso e si fa voler bene dalla gente che incontra”. Era stato invece il settimanale ‘Gente’ a fornire la notizia della gravidanza della Fumagalli (si parlava già che fosse al quinto mese), ma nei fatti queste indiscrezioni non sono mai state confermate.

