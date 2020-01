Il caso Andrea Denver ed Elisa De Panicis continua a tenere banco. La scorsa settimana i due (lei è rientrata nella casa del Grande Fratello per avere un confronto)

si sono trovati davanti per risolvere la questione del flirt che ha fatto tanto parlare. La De Panicis non aveva infatti taciuto un flirt tra i due nato e cresciuto a Miami, città dove vive Denver e proseguito anche a Milano.

Ma se per lui si è trattata di una storiella leggera, l'influencer non l'ha mai pensata così ed ha approfittato del Grande Fratello Vip per rendere pubblica questa vicenda. Nella stessa puntata dell'eliminazione Elisa De Panicis si è sfogata: "È passato di me un'immagine errata, io non sono quello – aveva confessato ad Antonella Elia – non mi lamento della nomination, siamo qui per giocare, ma non ci sto nel passare per quello che non sono".

















Infatti per lei non è andata bene, Elisa De Panicis è stata eliminata al televoto lasciando in gara proprio il modello italiano. Ora, però, spunta la fidanzata di Andrea Denver, la modella Anna Wolf, che dopo quanto successo in televisione ha deciso di parlare. E non ha usato mezze misure per dire che il comportamento tenuto dal fidanzato con Elisa De Panicis le ha dato fastidio, provocandole diversi dubbi.















“Andrea ed Elisa sono amici, non si vedono spesso, ma sono comunque amici. Ripeto: amici. Magari le ha anche chiesto di andare da lui in albergo, ma se l’ha fatto era in amicizia. Devo fidarmi. Per forza”. Anna, americana, vive a New York e gira il mondo per fare sfilate. Il suo cuore è legato a Denver, nonostante la distanza che spesso li separa.

"Sì, io mi fido ancora di Andrea, – ha rivelato la modella – anche se questa storia non finisce qui. Ho bisogno di fargli delle domande. Non sono il tipo di persona che si arrabbia o che diventa sgradevole. Però ho bisogno di affrontarlo". "Io amo Andrea e quindi potenzialmente potrei vedere un futuro insieme. Certo, dopo gli ultimi avvenimenti… Ma mi fido di lui. Almeno credo", ha concluso Anna.









Della modella ha parlato anche Elisa De Panicis: “Ho conosciuto Anna. Peccato che quella sera poi lui sia venuto via con me salutandola con un pizzicotto sulla guancia. Lui cerca la modellina che non gli crei problemi e acconsenta a tutto, poi chiede alle altre, a me, di raggiungerlo in hotel”.

