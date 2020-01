Elisa Isoardi, fiori d’arancio in vista? Archiviata la storia con il ministro Matteo Salvini e un periodo di ‘singletudine’, la regina de ‘La prova del cuoco’ è tornata a farsi vedere insieme al compagno Alessandro Di Paolo. Con il produttore ha trascorso le vacanze di Natale e che pare abbia anche presentato alla mamma Irma Sarale.

Secondo quanto rivelato da Il Messaggero, Elisa e Alessandro sono stati beccati insieme in un locale romano dove lei si è lasciata andare ad atteggiamenti affettuosi, presentazioni ufficiali ad alcuni amici e serenate napoletane. La presentatrice Rai non ha ancora parlato apertamente della sua relazione con Di Paolo, ma di sicuro non fa niente per nasconderla. E mentre sui giornali spuntano foto della coppia in atteggiamenti complici, la bella Elisa sfoggia in tv un vistoso anello sull'anulare sinistro. E in molti sono pronti a scommettere che sia un pegno d'amore da parte dell'imprenditore.

















Nel dettaglio si tratta di un bellissimo anello con smeraldo da sei carati, che lascia pensare che per la conduttrice de 'La Prova del Cuoco' siano imminenti le nozze con Alessandro Di Paolo. Ma a dirla tutta quel 'brillocco' spuntato al dito della Isoardi non è proprio nuovo. Come ricostruisce il sito TgCom24 lo aveva già sfoggiato a primavera scorsa.















La prima foto con lo smeraldo in bella vista risale allo scorso marzo, in concomitanza della prima uscita pubblica di Matteo Salvini con la nuova fiamma, Francesca Verdini. In quell'occasione, si legge ancora su TgCom, sono stati in molti a vedere nel gesto una ripicca nei confronti dell'ex compagno. Ma altrettanti hanno pensato che l'anello fosse un regalo di Di Paolo appunto, con cui Elisa era stata avvistata già qualche volta.











In estate di quell’anello con smeraldo, così come di Alessandro Di Paolo, si sono però perse le tracce. Fino a quando, recentemente, il produttore è tornato nella vita di Elisa Isoardi. La coppia è stata beccata dai paparazzi tra uscite furtive dall’hotel di notte e aperitivi sotto il sole. E ora è tornato anche il gioiello al dito della presentatrice Rai. E con ‘lui’ i rumor delle nozze imminenti.

